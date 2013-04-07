ماحدث في الأزهر‏..‏ وفي المحلة‏!

أن يتعرض مجموعة من طلبة جامعة الأزهر لتسمم غذائي ـ فهو حادث مدان ويقتضي التحقيق وتوقيع أشد العقوبات علي المسئولين عن التغذية ـ

لكن الاخطر ماكشف عنه الشكل الذي خرج يعبر به الطلبة عن غضبهم, وما كشف عنه من تجاوز بعضهم للتسمم الغذائي الي التسمم الفكري! وكنت أتمني أن يقدموا في غضبهم أسلوبا حضاريا وأخلاقيا يليق بدارسين للاسلام وقيمه ومبادئه.. واذا كان الحادث يتعرض كما طالبت نداءات مجموعة بإقالة شيخ الأزهر ـ العالم الجليل المحترم ـ وابتداء الحمد لله أن الحادثة لم تسقط قتيلا واحدا من ابنائنا.. السؤال الذي يفرضه المشهد. وماذا بشأن ما أهدر من دماء, وتم من تعذيب وسحل واغتصاب وقتل لمئات الشباب. وإصابات للآلاف دون قصاص حتي الآن, وماذا عن المذابح تركت ترتكب في بورسعيد في يناير ومارس3102 القصاص والحساب العادل بالقياس هل لاينطبق علي المسئول الأول عن البلاد؟!



لا أحد يستطيع أن يقلل من خطورة ماحدث ـ لمجموعة من طلبة الأزهر ـ وهو يفرض السؤال عن مستوي قياسات الجودة والاتقان والنظافة في عموم مؤسسات مصر ومدي جدية أنطمة المتابعة والرقابة في جميع مستشفياتنا ومدارسنا وجامعاتنا والاماكن العامة ـ ولكن في حادث الأزهر ممارسات الغضب أكدت استخدام السياسة للعبث بعقول وضمائر أجيال من الشباب ومحاولات الاختراق والإفساد للدور والرسالة الوسطية للأزهر والتي يعلق عليها أغلب المصريين الأمل والثقة بمشيئة الله في عبور بحور ظلمات التضليل والتطرف التي تهددهم الآن رافعة شعارات لاعلاقة لها بصحيحه.

تحية للشيخ الجليل والعالم المحترم. د. الطيب ولعله إنذار للانتباه إلي مايدس في هذه الأجيال حتي لاتستخدم كوقود لمزيد من إشعال الفتن والانقسام ولتعجيز الأزهر عن أداء رسالته النبيلة في صد رياح الصراع والاحتراب بين مجموعات مختلفة من شباب الحركات الاسلامية ـ أثق انكم مثلي أن تصل الامور إلي أن سلفيين يهاجمون صوفيين بالشماريخ في مؤتمر أم المؤمنين الاهرام3/13!!



إدراك الأزهر وشيخه لمهامهم الايمانية والوطنية الجسيمة تجلت وأضاءت في اصداره أربع وثائق مهمة خلال الشهور القليلة الماضية ـ عن الحريات العامة والحقوق الاساسية وعن المرأة وعن حرية الإبداع وعن العنف ـ ويخوض الآن معركة التصدي لما يطلق عليه الصكوك الإسلامية دفاعا عن أمن الوطن وأمان الاجيال القادمة ـ وأثق أن موقعة التسمم الغذائي وما كشفته من دس للتسمم الفكري تجعل مهمة من أجل مهمات الأزهر في المرحلة القادمة إنقاذ وعي هذه الأجيال وتحرير عقولهم وإرادتهم بصحيح دينهم لا بالانقياد وراء جماعة أو مرشد أو بيعة.



لون الحزن يلون كل ما أقرأ وأسمع وأعيش الآن ـ مع ذلك هذا الخبر جعل حزني أعمق.. نشره الأهرام السبت3/03 ـ العنوان ـ بيع خامات تشغيل23 شركة للغزل والنسيج لسداد رواتب العاملين ـ العمال يهددون بالتصعيد ضد الحكومة لانقاذ القطاع العام من الانهيار ـ تفاصيل الخبر تقول ان الخامات المتوافرة من أقطان ومواد خام في شركات المحلة وكفر الدوار ومصر حلوان23 شركة للغزل والنسيج تابعة لقطاع الأعمال العام من ثورة عمالية ـ حيث تم الحصول علي ماقيمته03 مليون جنيه من بيعها لتمويل باقي فروق المرتبات التي تمولها وزارة المالية شهريا بقيمة06 مليون جنيه حيث لم تمول الشهر الحالي سوي03 مليون جنيه ـ بجانب ماتتحمله الشركات شهريا لسداد النسب الرئيسية من المرتبات.



يتضح من بقية تفاصيل الخبر ان السبب الرئيسي للازمة التي تهدد بتوقف المصانع عن العمل خلال عشرة أيام عدم ضخ أي مخصصات لتطوير قطاع الغزل والنسيج من جانب الحكومة, وأنها طلبت تشكيل لجنة لانقاذ صناعة الغزل والنسيج ـ ولم تفعل نتائجها وقراراتها حتي الآن مما ينذر بكارثة في القطاع!!



< السؤال الذي يفرض نفسه.. ماذا بعد أن نبيع ما تبقي لدينا من خامات وبعد ما تعرضت له زراعة القطن من تدميركجزء من عموم الكوارث التي تعرضت لها الزراعة والارض والفلاح, ومن أين ستصرف مستحقاتها القاعدة العمالية العظيمة, ومن أين سيتم الإنفاق علي خطة التطوير والتحديث التي وضعت لإنقاذ هذه الصناعة. يتملكني الغضب وأنا أعجز عن العثور علي نسيج من القطن المصري ـ المتوافر في الأسواق الآن أغلبه مخلوط بمواد صناعية غريبة ـ الانسجة القطنية. بلا اضافات يقولون انها مستوردة وبأسعار خيالية...

أين اختفت منتجات مصانعنا أو منتجات ما تبقي منها أو لم يعد لها وجود؟! لقد عشت عمري أعشق وأباهي بكل ما هو مصنوع من القطن المصري وأرجو ألا نصل إلي اليوم الذي تتحول فيه هذه الانسجة والمصنوعات الي ذكريات, ما اكثر ما خطر لي أن أدعو كل بيت مصري أن يحتفظ من بقايا ملابس ومفروشات الجدات والأمهات بقطع رمزية مصنعة من القطن المصري لتري الأجيال الجديدة كيف كان المصريون يصنعون من أقطانهم المزروعة في أرضهم وبأيدي فلاحيهم والمصنعة بأيدي عمالهم وصناعهم منسوجات ومصنوعات تبحث عنها أكبر أسواق الدنيا, أزمة المصانع التي تهدد بتوقفها وتم حلها جزئيا ببيع خامات تشغيل32 شركة للغزل والنسيج لسداد رواتب العاملين استعادت للذاكرة ما قرأت وعشت مع تاريخ الرائد طلعت حرب ونضاله من أجل تصنيع القطن في مصر, وكيف من خلال بنك وطني واحد أقام نهضة صناعية, لم يطنطن عن مشروع وهمي للنهضة ـ

ولكن كشأن كل من يحب أرضه وبلده امتلك حلما ورؤية ومشروعا وإرادة وعشقا لوطنه ـ وفي كل ما أنشأ وشيد من مصانع وشركات حرص علي تأكيد الهوية الوطنية المصرية إلي جانب امتداداته العربية.. آمن بالاستقلال الاقتصادي كأساس للاستقلال السياسي, أراد أن ينهي إدعاء الاستعمار الذي كان يردد دائما, أن المصري لايعرف إلا الاستدانة!!



يا رائدنا جاءنا من المصريين من يريدون أن يثبتوا مقولة الاستعمار, وأنه لا حل لإنقاذ الاقتصاد المصري إلا الاستدانة!! ولإدراك عمق تاريخ المصريين مع صناعة الغزل والنسيج أذكر أنه في عام1867 عندما أراد الخديو اسماعيل أن تشترك مصر في معرض صناعي عام أقامته فرنسا لم يجد أفضل من المنسوجات القطنية التي تنتجها مصانع المحلة.. المصانع المهددة بالتوقف خلال الأيام القادمة إن لم يحدث لها إنقاذ عاجل!.



التسمم الفكري وقصور الدوافع الوطنية والفشل في إدراك مالدي هذه الأرض الطيبة من أرصدة وثروات بشرية وطبيعية, ورغم كل ما حدث لها من تجريف, هو أخطر ما نواجهه الآن, وإذا كان مصري واحد مثل الرائد طلعت حرب أنجز نهضة صناعية وثورة اقتصادية بفكر وارادة المصريين, في ظل وجود الاستعمار فماذا يمكن أن يضع المصريون بعد ثورة مثل ثورتهم التي كشفت لهم عن حجم ما يستطيعون إذا أرادوا ـ وأن لديهم كل ما يؤهل للتعافي وللإنقاذ فقط إذا توافرت الادارة الرشيدة والإرادة الوطنية التي تعلي مصالح بلدها وتغلق ملفات الصراع والتمكين واستنزاف طاقة الأمة لتحقيق المصالح الخاصة! ولا أعرف أي مصلحة خاصة بالإمكان أن تتحقق في وطن يتعرض إلي ما تتعرض له مصر والمصريون الآن؟!

نقلاً عن "صحيفة الأهرام".