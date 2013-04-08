اشتباكات الخصوص والكاتدرائية تتصدر عناوين الصحف المصرية

تصدرت الاشتباكات بين الأقباط والمسلمين عناوين الصحف المصرية، اليوم الاثنين، فقد نشرت صحيفة "الشروق" على صدر صفحتها الأولى: "فتنة الخصوص تشتعل في الكاتدرائية"، و"مجلس القضاء الأعلى يطالب النائب العام بترك منصبه"، و"مركز بصيرة: تراجع نسبة مؤيدي مرسي وجبهة الإنقاذ".

أما صحيفة "الوفد" فجاءت أبرز عناوينها: "الكاتدرائية تهتف بسقوط مرسي"، و"مسلمون وأقباط في مسيرات دعم الطيب".

صحيفة "المصري اليوم" كتبت بعنوان بارز "الدعوة السفية تتهم الرئاسة بالتجسس على قادتها"، و"الجنايات تبرئ شفيق من إهدار أموال الطيران"، و"قصور الرئاسة تحبس مبارك 15 يوماً قبل خمسة أيام من انتهاء حبسه الاحتياطي"، و"الآلاف يودعون ضحايا الخصوص بهتافات "يسقط حكم المرشد" ويتوجهون إلى وزراة الدفاع، و"اجتماع طارئ لشباب القضاة والنيابة اليوم لبحث التصعيد ضد عبدالله".

أما صحيفة "الوطن" فقد حملت عناوينها: "7 صفعات لـمرسي في يوم واحد"، و"مظاهرات حاشدة في القاهرة والصعيد ضد مؤامرة الإخوان على الأزهر"، و"قوى ثورية تبحث نقل السلطة إلى رئيس الدستورية".

وجاء في عناوين صحيفة "الحرية والعدالة": "الأعلى للقضاء: حكم النائب العام غير نافذ والنيابة العامة: عبدالله باق في منصبه"، و"وزير التموين: مصر تزرع مليوني فدان بالسودان"، و"وزير الأوقاف: التقصير في مواجهة الفساد والفوضى جريمة في حق الوطن".