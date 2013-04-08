بكار: حزب النور مستعد للحوار بشأن أزمة السياحة الإيرانية

أكد نادر بكار، مساعد رئيس حزب النور لشؤون الإعلام المتحدث الرسمي باسم حزب النور السلفي، أن الدعوة السلفية وحزب النور ليس لديهما مانع في الجلوس مع وزير السياحة المصري هشام زعزوع حال دعوتهما بشكل رسمي بخصوص الأزمة الراهنة بشأن السياحة الإيرانية.

ونقلت صحيفة "اليوم السابع" عن بكار تصريحه بأنهم في حزب النور يؤمنون بالحوار، قائلاً: "نحن نؤمن بأن الحوار كفيل بإنهاء أي أزمة، ونحن دائماً ننادي بالحوار لإنهاء الأزمات، فليس من المعقول أن يدعونا أحد للحوار ونرفضه".

وأكد أن حزب النور يرفض الاعتداء الذي تعرض له منزل القائم بالأعمال الإيرانية في مصر.

وفي الوقت ذاته أكد وزير السياحة المصري هشام زعزوع أن السلطات الإيرانية قررت وقف رحلات الطيران إلى مصر لمدة شهر ونصف الشهر، رداً على الاعتداءات التي قام بها متظاهرون تابعون للتيار السلفي على منزل القائم بالأعمال الإيراني بالقاهرة، ومن المقرر عودتها في يونيو/حزيران المقبل.

وكانت الدعوة السلفية وحزبها النور قد نظما مؤتمراً صحافياً الجمعة الماضي للتحذير من المدّ الشيعي بمسجد عمرو بن العاص بحضور قيادات سلفية.