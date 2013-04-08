وسط حوار ونقاش علمى هادئ ورزين، حول أزمة الطاقة وتأثيراتها على توفير الكهرباء خلال الصيف القادم، ظل أحد الخبراء يتحدث بهدوء ورصانة علمية أكاديمية منضبطة، وإذ فجأة تحول إلى مواطن غاضب وهو يعترف أن جزءا من أزمة العجز فى إنتاج الكهرباء يعود لعدم صيانة أجهزة شبكة التوزيع، وصرخ مطالبا بضرورة الإسراع فى البدء بأعمال الصيانة التى من الممكن أن توفر كمية لا بأس بها أبدا من الطاقة، التى يتم إهدارها بسهولة تغيظ، على حد قوله.

وفى ذات اليوم علمت أن مكتبا استشاريا كبيرا ينوى التقدم ببلاغ للنائب العام (ربما يكون قد تقدم بالبلاغ فعلا) وذلك لإخلاء مسئوليتهم عن أعمال الكبارى التى اشرفوا عليها، لأنها أصبحت مهددة بالسقوط، لسبب بسيط اسمه غياب الصيانة، وانهم عندما سلموا هذه الاعمال للدولة كانوا يشترطون صيانة دورية لها، ناهيك عن شروط عدم سير سيارات النقل الكبيرة ذات الاوزان المرتفعة فى نفس الوقت، وهى الامور التى غابت عنها السيطرة تماما منذ قيام الثورة، ومن الواضح أن أحدا لا يفعل أى شىء، فلم يجدوا غير إخلاء طرفهم من أى مسئولية كارثة يتوقعون حدوثها قريبا.

ومن الطريف أنه كان من الافكار السائدة لدى الدولة المصرية سابقا، أثناء مناقشة أى مشروع جديد فكرة كيف يستطيع هذا المشروع الحفاظ على نفسه، أو بصياغة رئيس الوزراء السابق أحمد نظيف (منشآت قادرة على الدفاع عن نفسها)، أى اننا نعلم أين المصيبة ولم نفكر أبدا فى مواجهتها كما يستوجب الامر، بل نلف وندور بحثا عن حلول بعيدة من طرق ملتوية، على طريقة (ودنك منين يا جحا).

إن ثقافة الصيانة، تكاد تكون من الثقافات الغائبة عن عموم الشعب المصرى، أى انها ظاهرة عامة، وربما يجوز ذلك للمواطنين، أما الحكومة فمعنى ان تغيب عنها ثقافة الصيانة، انها ترتكب جرائم، أقلها جريمة إهدار المال العام، وقد تصل هذه الجريمة كما هو حاصل فى حوادث القطارات إلى جرائم قتل المواطنين (سواء قتل عن طريق الاهمال أو قتل عمدى لعدم القيام بالصيانة)، فمعظم تقارير الخبراء الفنيين بشأن تحليل أى حادث، لم تخل أبدا من جملة «عدم الصيانة» وان عدم الصيانة هذا من بين اسباب الحادث.

وربما يذكر جيلى، والاجيال التى تسبقنا بالطبع، الحملة الاعلانية الشهيرة والمعروفة باسم «ست سنية» والتى كانت تدعو المواطنين لترشيد استخدام المياه، وعدم إهدارها، عن طريق الصيانة بتغيير «جلدة الحنفية» التى تتسبب فى تسريب خفيف للمياه لكن المحصلة العامة العامة تكون مخيفة فى الكميات المهدرة.

نحن الآن نتحدث عن صيانة إن غابت، تغيب معها أرواحنا، كما نشاهد كل يوم تقريبا فى اربعة أنحاء مصر عبر حوادث بعضها يحدث لغياب صيانة الطريق، الازمة الآن اكبر بكثير من مناشدة «الست سنية» نحن نحتاج لأن نصرخ كما صرخ الاكاديمى الوقور، ولكن يجب أن نصرخ بوضوح فى وجه حكومتنا السنية، علها تفيق وتقدر خطورة الموقف.

نقلاً عن صحيفة "الشروق"