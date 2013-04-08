شفيق: سألجأ للمحكمة الدولية بشأن تزوير الانتخابات

أكد الفريق أحمد شفيق، المرشح السابق في انتخابات الرئاسة، أنه سيلجأ للمحكمة الدولية إذا لم يتم التحقيق في بلاغه المتعلق بتزوير الانتخابات الرئاسية المصرية. وقال إنه يثق بالقضية حينما تذهب إلى المحكمة بعيداً عن سلطة النائب العام، مؤكداً أن لديه "تسجيلات ومستندات قدمتها للمحامين الأجانب تضم ملفات تزوير الانتخابات".

ونقلت "بوابة الأهرام" عن شفيق قوله في مداخلة هاتفية مع إحدى القنوات التلفزيونية الخاصة: "حصلت على مستندات تؤكد أنه كان هناك تحقيق بالتزوير، خصوصاً فيما يتعلق بواقعة المطابع الأميرية وتم أخذ أقوال قيادات بالداخلية ومسؤولين لكن التحقيق توقف بعد وصول الإخوان للحكم".

وأضاف أن الحكم الذى حصل عليه في قضية الطيران المدني يشجعه للحصول على حقه بالقانون، مؤكداً أن جماعة الإخوان المسلمين لا تعرف سوى لغة الانتقام الأعمى، وأنه كان على حق حينما خرج من مصر حتى لا يمكنهم من خنقه.

وبسؤاله حول تأخير بلاغه ولماذا اعترف بالنتائج بعد هزيمته أجاب شفيق: "ما فعلته هو نفس التصرف الذى كنت سأقوم به إذا ما رأيت لصاً يسرق منزلي.. فسأدعه يهرب بما سرقه لأنني لو استوقفته لقتلني أنا وأفراد أسرتي.. لذلك تأخرت في بلاغ تزوير الانتخابات، وتركت اللص يسرقني حتى أعدّ العدة له.. وها أنا الآن أقوم بفضح اللصوص الذين سرقوا إرادة الشعب".