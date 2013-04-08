نقابة السكة الحديد تعلن فض إضراب سائقي القطارات

أعلن عبدالفتاح فكري، رئيس النقابة العامة للعاملين بهيئة السكة الحديد رسمياً، فض إضراب السائقين وبدء عودة حركة القطارات تدريجيا بشكل طبيعي في جميع المحافظات المصرية، بعد موافقة السائقين على قرار الدكتور حاتم عبداللطيف وزير النقل بتشكيل لجنة لهيكلة حوافز جميع العاملين، على أن يراعى فيها السائقون.

وأضاف فكري وفق صحيفة "اليوم السابع" أن اللجنة ستنتهي من عملها، ويطبق النظام الجديد الذي ستضعه بداية من أول يوليو/تموز المقبل، لافتا إلى أن السائقين راعوا مصالح جمهور الركاب لذلك فضوا إضرابهم، متوجهاً بالشكر إليهم على مراعاتهم للجمهور.