أحداث العنف وإضراب السائقين يتصدران عناوين صحف مصر

اهتمت الصحف المصرية، الصادرة الثلاثاء، بأحداث العنف لاسيما في محيط الكاتدرائية المرقسية، حيث أجمعت معظمها على انتقاد الفتنة ودعت إلى وأدها.

فحملت صحيفة "الأهرام" بعض العناوين مثل: "القوى السياسية تطالب بمعاقبة المتورّطين في "أحداث الكاتدرائية والدعوة لمصالحة وطنية لمواجهة الفتن وخطة طوارئ بين النقل والدفاع لإنهاء إضراب السكة الحديد".

أما عناوين "المصري اليوم" فقد جاءت بما يلي: "الكنائس تتهم الداخلية، البابا عدالة السماء ستقول كلمتها" و"هدوء حول الكاتدرائية بعد الاشتباكات وأهالي الخصوص: مجهولون أطلقوا النار على الطرفين" و"وقفة قضائية ضد النائب العام، والإخوان سندعمه حتى النهاية" و"فايننشال تايمز: صندوق النقد يستعد لاتفاق سريع وقذر" و"القرض جائزة كبرى لرئيس فاقد المصداقية".

أما صحيفة "الشروق" فعنونت في صفحتها الأولى "فتنة الخصوص لعن الله من أيقظها" و"البابا يدعو إلى الهدوء، والمرشد محاولة يائسة للوقيعة" و"محاولات لإقناع إبراهيم بترك منصب النائب العام ودعوة عبدالمجيد محمود للتنازل عن القضية".

وأخيراً جاءت صحيفة "التحرير" بالعناوين التالية: "مصر بدون سكة حديد.. السائقون يعتصمون في ورش الهيئة في السويس وشلل تام في المنوفية"، كما تعرضت الصحيفة للحدود مع قطاع غزة قائلة "الجيش يداهم أنفاق رفح ويضبط شاحنات محملة ببضائع مصرية قبل تهريبها".