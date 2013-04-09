البابا تواضروس: الرئيس مرسي لم يف بوعوده للأقباط

قال البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريك الكرازة المرقسية، إن الرئيس محمد مرسى تحدث معه عبر الهاتف وقدم العزاء فى ضحايا "الخصوص" و"الكاتدرائية"، مضيفا أن "مرسى" وعده بتقديم كافة الإجراءات اللازمة لحماية وتأمين الكاتدرائية ولكن على أرض الواقع لا نجد شيئا.

وأضاف" البابا" عبر فضائية "أون تى فى" أن المشاعر الطيبة من قبل المسؤولين لن تكفى، ولابد من اتخاذ قرارات حاسمة لأن أحداث الخصوص ويليها الكاتدرائية وصلت إلى حالة من الاعتداء الصريح على الأقباط، مستطردا أن صورة مصر أمام الرأى العام العالمى أصبحت فى "التراب"، وهذا يعد شيئا مؤسفا للغاية، ولا يوجد تحرك من الدولة.

وتابع "البابا": أن حق ضحايا الخصوص فى رقبة المجتمع والدولة، لأن الأمور فاقت جميع الخطوط الحمراء، مضيفا أن التقصير والإهمال فى التعامل مع الأزمة واضح وهذا ما يسبب للأقباط ألما شديدا، مضيفا أنه فى انتظار خطوات من الدولة لأن الكنيسة القبطية جزء من المجتمع المصرى والدولة هى المسئولة عن حماية الكنيسة أولا وأخيرا، ونحن فى انتظار أن تكون قرارات الدولة حازمة ومرضية للأقباط.

واتهم البابا تواضروس الجهات الأمنية بالقيام بدور غير كامل وفيه شبهة تقصير للأمور. وأضاف أن "التقاعس الذي رأيناه في الصور وعلى شاشات التلفزيون مهين لمصر، والوضع كان من الممكن أن يتم السيطرة عليه لو كان هناك نوع من القرار الصائب في توقيته الصائب، ولكن هناك حالة عدم استقرار وتسيب بسبب رخاوة القانون"، مؤكداً أن المشاعر لا تكفي في هذه الأمور، ومطالباً بضرورة وجود قرارات حاسمة ومرضية.

هذا وساد الهدوء محيط الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، صباح الثلاثاء، وسط انسياب في حركة المرور أمام الباب الرئيسي للكاتدرائية.

ورصد مندوب وكالة "أنباء الشرق الأوسط" قيام قوات الأمن بسحب بعض القوات من محيط الكاتدرائية في ظل هدوء الأوضاع، حيث تم تخفيض التواجد الأمني بمحيط الكاتدرائية.

تجدر الإشارة إلى أن 15 حزباً وحركة سياسية وثورية دعت إلى تنظيم مسيرة، اليوم الثلاثاء، تحت عنوان "وحدة الصف" من مسجد الفتح إلى الاتحادية مروراً بالكاتدرائية، احتجاجاً على أحداث الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، والمطالبة بإقالة وزير الداخلية ومحاسبة كل المسؤولين والمتورطين في تلك الأحداث، وفتنة الخصوص بالقليوبية، وذلك بحسب ما ورد في "بوابة الأخبار".