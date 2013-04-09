البرادعي يحدد شروطاً للحوار مع الرئيس مرسي

حدد رئيس حزب الدستور المصري، محمد البرادعي، أمس الاثنين، ثلاثة شروط لإنهاء المقاطعة مع الرئيس محمد مرسي والعمل من أجل توافق وطني.

وقال خلال كلمة ألقاها في مؤتمر اقتصادي نظمته حركة التيار الشعبي: "ثلاثة شروط حال توافرت سنبدأ الحوار، وهي حكومة محايدة يرأسها رئيس وزراء له مصداقية، ونائب عام مستقل، إضافة إلى لجنة لإعداد قانون جديد يضمن انتخابات نزيهة".

وأشار البرادعي إلى أن الهدفين الأساسيين من الحوار هما تعديل الدستور الذي وصفه بـ"غير الإنساني"، وإنشاء لجنة للمصالحة الوطنية من أجل تحقيق العدالة الجنائية، حسب تعبيره.

وأكد أنه ينتظر من الرئيس مرسي أن يتفهم أن الوقت ليس في صالحه، وليس في صالح مصر، مضيفاً: "الوقت الآن ليس في صالحنا. علينا العمل بسرعة وجدية".