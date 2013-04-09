السجن 3 سنوات لسامي مهران وغرامة 17 مليون جنيه

قررت محكمة جنايات الجيزة سجن سامي مهران، أمين مجلس الشعب الأسبق، 3 سنوات لاتهامه بالكسب غير المشروع وتضخم الثروة، بحسب ما ذكرت "بوابة الأهرام" الإلكترونية.

كما قضت المحكمة، برئاسة المستشار المحمدي قنصوة، بتغريمه 17 مليون جنيه، كما غرّمت زوجته "زينب" مليوناً و230 ألف جنيه، ونجلته "نيفين مهران" 6 ملايين و340 ألفاً، وغرمت حفيدته مبلغ 350 ألف جنيه.

كما قررت المحكمة رفض طلب المنع من التصرف بأمواله حتى إتمام عقوبة السجن، وقررت عدم قبول الدعوى وإلزام المحامي بدفع مصاريف.

وكان المستشار عاصم الجوهري، رئيس الكسب غير المشروع، قد أحال سامي مهران الى محكمة الجنايات لاتهامه بكسب غير مشروع بلغ 22 مليون جنيه، فضلاً عن إلزامه بردّ 44 مليون جنيه هي قيمة الكسب غير المشروع وغرامة مساوية لنفس قيمة الكسب.