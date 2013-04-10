حظر ترشُّح رجال الجيش والشرطة والمخابرات في الانتخابات

وافق مجلس الشورى في جلسته الأربعاء على حظر ترشُّح رجال القوات المسلحة والشرطة والمخابرات العامة وأعضاء هيئة الرقابة الإدارية والهيئات القضائية والمحافظين في انتخابات مجلس النواب إلا بعد تقديم استقالتهم من وظائفهم.

ووفق صحيفة "الوطن" المصرية، كان المجلس وافق على المادة 42 من قانون انتخابات مجلس النواب، التي تنصّ على أنه مع عدم الإخلال بالقواعد والأحكام المنصوص عليها في هذا القانون المنظمة لاستقالة رجال القوات المسلحة والشرطة وأعضاء المخابرات العامة والرقابة الإدارية، لا يجوز ترشيحهم أو ترشيح أعضاء الهيئات القضائية والمحافظين قبل تقديم استقالتهم من وظائفهم، وتعتبر الاستقالة مقبولة من تاريخ تقديمها.

ويُعتبر رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والعاملين بالهيئات العامة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام، وكذلك العاملين في الدولة، في إجازة مدفوعة الأجر من تاريخ تقديم أوراق ترشيحهم حتى انتهاء الانتخابات العامة وانتخابات الإعادة.