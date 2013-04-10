قنديل يجري مباحثات ويلتقي الجالية المصرية في قطر

يلتقي رئيس الوزراء المصري، الدكتور هشام قنديل، اليوم الأربعاء، تميم بن حمد بن خليفة، ولي عهد قطر، في جلسة مباحثات رسمية، ثم يلتقي بعدها مع ممثلي الجالية المصرية في قطر، لاستعراض آخر تطورات الأوضاع في مصر، والجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار.

وبحسب ما ورد في صحيفة "اليوم السابع"، سيلتقي قنديل رجال الأعمال القطريين لاستعراض فرص الاستثمار المتاحة في مصر.

وكان رئيس الوزراء المصري قد غادر نيروبي، مساء الثلاثاء، متجهاً إلى العاصمة القطرية الدوحة، بعد أن شارك على رأس وفد مصر رفيع المستوى، في حفل تنصيب رئيس جمهورية كينيا الجديد أهورو كينياتا، بتكليف من الرئيس محمد مرسي.