ماضي يؤكد مجدداً تصريحاته حول "بلطجية" المخابرات المصرية

أكد المهندس أبو العلا ماضي، رئيس حزب "الوسط"، أن تصريحاته التي قال فيها إن جهاز المخابرات العامة المصري يستعين بـ300 ألف بلطجي، هي تصريحات لا يكذب فيها.

وأشار ماضي خلال برنامج "جملة مفيدة" مع الإعلامية منى الشاذلي على قناة "إم بي سي مصر"، مساء الثلاثاء، إلى أن هؤلاء انتقلوا إلى الداخلية، ثم إلى أمانة السياسات في الحزب الوطني، ولكنهم الآن بلا صاحب، مما يجعلهم قنبلة موقوتة، مشيراً إلى أنه سمع هذه المعلومات من رئيس الجمهورية نفسه، في جلسة ناقشت بعض القضايا الاقتصادية والأمنية.

يذكر أن تصريحات ماضي كانت قد أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والشارع المصري، حيث أفاد بأن المخابرات العامة المصرية قد أنشأت تنظيماً مكوناً من 300 ألف بلطجي، من بينهم 80 ألفاً في محافظة القاهرة وحدها، مدعياً أنه تم تسليم هذا التنظيم إلى المباحث الجنائية قبل أن يتولى جهاز أمن الدولة المنحل مسؤوليته بصورة كاملة في بداية اندلاع ثورة 25 يناير.

وقد أصدر مكتب الرئيس المصري بياناً نفى فيه أن يكون الرئيس مرسي قد أدلى بأي نوع من هذه التصريحات.

ونوه ماضي خلال البرنامج، مساء الثلاثاء، بأن تصريحاته كانت عن جهاز المخابرات منذ 9 سنوات. وأضاف: "أؤكد أن هذا الكلام من فم رئيس الجمهورية، وأنا لا أكذب، وقلتها في إطار حديثي عن المخاطر الأمنية التي تهدد مصر"، بحسب ما نقلت عنه "بوابة الأخبار"، مؤكداً أنه غير مسؤول "عما يقوله الرئيس".

وأضاف: "المخابرات ليست جهازاً مقدساً، كل جهاز عنده قصص لا تنتهي، ولكن لا يعني أن هذه الأجهزة فاسدة، ولكن رؤوس هذه الأجهزة هي الفاسدة، والبقية لا علاقة لها بهذا الفساد، ولأني لست من مدرسة "النكش في الماضي" لن أخرج معلومات عن أشياء أخرى".