"دريم" تطلق قناة فضائية دينية للرد على الفكر المتطرف

قررت شبكة "دريم" إطلاق قناة دينية جديدة بفكر معتدل تحمل اسم "دريم3" بهدف الرد على القنوات الدينية المتطرفة.

وسيترأس هذه القناة الإعلامي إبراهيم عيسى، وهو صاحب الفكرة في إطلاقها. كما سيقوم عيسى بتقديم برنامج أسبوعي على شاشة القناة التي سيتم إطلاقها في الفترة المقبلة.

ومن المرتقب أن تطلق القناة الجديدة بعد أن يتم الاستقرار على جدول برامجها بالكامل الذي يتم التخطيط له في الوقت الحالي.

وتسعى شبكة "دريم" للعودة إلى مكانتها التي كانت عليها قبل سنوات، ما جعلها تستعين بأسامة الشيخ كمستشار فني من أجل وضع خطة لتطويرها.

وقامت الشبكة بالتعاقد مع الإعلامية منى سلمان من أجل تقديم برنامج حواري على شاشتها سينطلق قبل شهر رمضان المقبل.

كما تجري في الوقت الحالي مفاوضات مع الإعلامية هالة سرحان من أجل العودة لقناة "دريم" خاصة وأنها كانت من مؤسسي القناة.