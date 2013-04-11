احتجاجات تغلق محطة رفع المياه بشمال سيناء

أغلق العشرات من أهالي شمال سيناء محطة رفع المياه بقرية أتلول بغرب العريش اليوم الخميس، مطالبين بتوفير فرص عمل لأبنائهم بشركة المياه.



ووفق صحيفة "اليوم السابع"، قال الأهالي إنهم سيستمرون في اعتصام مفتوح أمام مقر المحطة وإغلاقها لحين تنفيذ مطالبهم، مؤكدين أنه سبق لهم التقدم لإدارة الشركة ولم تلتفت إليهم في حين قامت بتوفير فرص عمل للمئات من أبناء المحافظات الأخرى.

