الأقباط في «الدولة الجبروت»: الانتقال من الطائفية إلى التسييس

ــ 1 ــ

يسقط حكم المرشد

قالتها بصوت مبحوح جداً، مخنوق من البكاء في جنازة لم تتخيل عبر تاريخها ان تكون نهايتها هتافاً ضد السلطة، وسط إثارة كاملة من صوت رشق الحجارة وطلقات الخرطوش و«المولوتوف».

الهتاف افلت من وعي السيدة المدرب على الالم بالصوت الواهن نداءً للمسيح او بهتاف جماعي واحد: يا رب.

وعي جديد للسيدة الحزينة، ها هي ترفض السلطة، بعدما عاشت سنوات في الفجوة بين الواقع والانشائيات الفارغة، لم تفقد طوالها الايمان بالدولة، برغم ظلمها، لكن الدولة الآن تحت حكم جماعة قادمة بحفريات سياسية تذكر بعصور الاضطهاد وتعيد إلى الذاكرة عصر الاستشهاد.

ماذا يفعل الاقباط في زمن «الاخوان»؟

الجماعة الحاكمة تفقد ترددها كلما توغلت في السلطة. تتورط أكثر في مزاج طائفي من دون طوائف. مصر الآن تحت حكم جماعة ترى الديموقراطية صناديق وتنزع أفكارها، وتتعامل بمنطق «الدولة الجبروت» وتفشل في مكياجها اللطيف والحنون مع «الاقباط» والفقراء ومحدودي الدخل... والنساء ايضاً. كل هؤلاء كانوا تحت رعاية الجبروت الكبير وعبر كيانات هشة مصنوعة من اجل «الاجانب».

الكيانات الهشة تفتقد كفاءة الموظفين القدامى، فالطامعون الجدد في التهام السلطة، تفضح ركاكتهم الطائفية النائمة في قلب النظام.

ــ 2 ــ

«المازوخية» كانت كل ما لدى الاقباط.

استسلموا لمعادلات الحصص (غير المعلنة)، وتظاهروا بالرضى بطنطنة الوحدة الوطنية، وكان حلهم «مازوخياً» الهروب من دولة الاب الى كنيسة البابا، يغطي الانسحاب الى داخل الكنيسة، والعزلة في الـ«غيتو»، معتقد ديني يكرس سلطة الكنيسة وتعاليم المؤمنين في زمن الاضطهاد.

الانبا باخيميوس في كلمة العزاء بمذبحة كنيسة القديسين قبل الثورة بشهور قليلة، قال: «بقدر ما نتألم، فإننا نتعزى بأننا كسبنا شهداء جدداً للكنيسة».

هذه الشحنة الدينية تقود غضب الاقباط، ولكن الى اين؟ والى اي مطالب؟

المطالب التي ظلت دائماً قريبة لم تتجاوز: بعض الحقوق في حرية بناء دور العبادة.

الثورة دقت ابواب العزلة القبطية، وفتحتها على مطالب المواطنة بالكامل، وبرغم خفوت الخطاب الخارج من العزلة بعد مذبحة ماسبيرو، الا ان الخطاب تسرّب وفتح الغضب بمقدار أكثر اتساعاً من «المازوخية» القديمة، ومن هنا ارتبط الالم من المجازر على الهوية بالغضب من السلطة. وهذا جديد تماماً.

ـ 3 ـ

العصابات تضطهدنا طبعاً.

كلما علت فكرة النخبة الحاكمة، سواء كانت «حاشية مبارك» او «جماعة الاخوان» بدت الانانية المفرطة في ترتيب عطاياها، لتضيق البلد على الجميع، والفرص سرقت إلى حد أصبح توزيعها على الهوية الدينية أو العائلية.

النخبة الأنانية توزع الفرص بمنطق ريفي تماماً على المقربين من المنتمين إلى العصبيات.

صحيح أن الأقباط وصلوا إلى مناصب في عهد مبارك (وزير مال ومحافظ) لكن عادة كان يتم اختيارهم بمنطق التمثيل النسبي. هناك مقاعد محجوزة للأقباط في الحكومة والمؤسسات الصحافية وغيرها من المؤسسات الموجودة في واجهة النخبة السياسية التابعة للدولة. كما أن وجود الأقباط في مجلسي الشعب والشورى يكون عادة بالتعيين أي برغبة رئيس الجمهورية في إحداث توازن لا يتحقق بالانتخاب الطبيعي.

وهذه أعراف وضعتها الدولة منذ عهد الرئيس جمال عبد الناصر، لكنها الآن تحتاج إلى تأمل وإعادة نظر. فالدولة أيام عبدالناصر كانت تريد «توحيد» نموذج المجتمع. تريد أن تقود أمة عربية واحدة، وتعطي انطباعاً بخصوصية مصرية، وكان لا بد أن يكون للإسلام موقع. ولهذا اعتبرت اتجاهات بين الأقباط أن «ثورة يوليو» أنهت «العهد الذهبي» حين اصبح الوجود السياسي للأقباط يعتمد على العلاقة بين رئيس الجمهورية والبابا الموجود علي رأس الكرازة المرقسية.

العلاقة بين الرئيس والبابا هي «ترمومتر» وضع الأقباط في دولة لا تعتمد على الحق العام، لكن على المنح والرضى السامي والحصص غير المعلنة.

لا تعترف الدولة أن الأقباط يعاملون كأقلية. صورتها أمام العالم كانت تزعجها وفق ارتباك طويل المدى بين حداثة لم يبق منها إلا قشور، وطبيعة متسلطة انتقائية موروثة من دول قامت على العائلات والقوميات والتجمعات المغلقة من العثمانيين الى المماليك.

لم تكمل الدولة مشوار حداثتها. بقيت مترددة في منطقة وسط تعتمد على كرم الحاكم او هواه، وما يستطيعه من السيطرة على القادمين من عصور منقرضة بصور دول تقوم على التمايز بين الغازي المنتصر وابن البلد المهزوم.

هؤلاء ينظرون إلى المسيحي على انه «اهل ذمة» ويطالبونه بـ«الجزية» او ضريبة الدفاع عنه.

نموذج عبد الناصر أعطى انطباعاً بالعلمانية. وفي الوقت نفسه لعب بالدين خاصة في لحظات الهزيمة ليستمد بركة من السماء. ولم يكن واضحاً وقتها هل السماء مسلمة أم مسيحية، بل انه استخدم ظهور «العدرا» لمصلحة دعم السماء له بعد الهزيمة في حزيران العام ١٩٦٧.

مع أنور السادات وصل الاحتقان إلى مداه... استقالت الدولة من وظيفتها الاجتماعية، وتصاعدت لعبة استغلال الدين. كان السادات يعيد الدولة إلى الوراء ليكون «رب العائلة» و«الرئيس المؤمن»، وفي الوقت نفسه يربط مصر بعجلة الامبراطورية الأميركية، ويحول الاقتصاد إلى ملعب للغرائز المتوحشة في تكوين ثروات غير شرعية. في هذا الإطار أراد حماية نفسه فأضاف إلى الدستور مادة تقول إن «الشريعة الإسلامية هي مصدر السلطات»، أي أن مصر التي كانت مشروع دولة حديثة لا سيادة فيها لدين أو طائفة أو عائلة، تحولت إلى دولة «إسلامية» بل «سنية» تقبل الطوائف والأديان الأخرى باعتبارهم «أقلية» بالتعبير السياسي.

كان هذا ضوءاً أخضر للعبة التمييز الكبيرة.

أصبحت النشاطات الاجتماعية تتم في الكنائس والمساجد بدلاً من المدرسة أو النادي رمز الانصهار الاجتماعي لكل المصريين.

وبدلاً من الجمعيات الخيرية المفتوحة للجميع، أصبح الخير مقصوراً على الهوية، مستشفيات إسلامية وأخرى مسيحية.

اختفت إلى حد كبير مصانع اللقاء الواحد (في التعليم والرياضة) وتصاعدت موضات استدعاء الأسماء المسيحية رداً على الأسماء الواردة من الجزيرة العربية.

غاب الوجه المدني بالتدريج لمصلحة التطرف لا التدين.

ـ 4 ـ

والآن اصبح المتطرف في السلطة.

يسمي نفسه وسطياً وهذه مجرد بدلة عابرة يضعها على ثياب الحرب المنتمية إلى القرون الوسطى.

الوسطي هذا لم يشارك في تنصيب البابا، وعندما فكر في موعد للانتخابات نسي واختار يوم عيد القيامة، كما ان رجاله في القصر كتبوا بالانكليزية بيانات موجهة للاجانب بأن المسيحيين هم المعتدون وهم الذين اطلقوا النار و«المولوتوف». رواية تشير الى انتقال الوعي السري للجماعة، الذي يُقال في اجتماعات مغلقة، الى العلن او في مستويات من المفروض ان تكون رفيعة.

خيرت الشاطر قبلهم أعلن أن 80 و 60 في المئة من التظاهرات ضد مرسي من الاقباط، ولأنه في لحظة الهوس لا أحد يفكر، لم يسأله احد كيف عرفت؟ هل تمتلك كشافات للهوية؟ لكنها محاولة صنع عدو يعتمد على الطائفة لا الديموقراطية في معارضته، وهو ما يبرر بذلك ضربه بالنسبة لجمهور خارج من حضانات العزلة الى قصور السلطة بكل ما في ذلك من صدمة وهوس.

ـ 5 ـ

طائفيون اذاً بلا طوائف.

ماذا سيفعل الاقباط مع وكلاء طائفية في مجتمع لم تترسخ فيه الطوائف. الطائفية هي جسد سياسي يرفع رايات دينية او عرقية... لكنها في مصر اضغاث احلام مجموعات متطرفة لا يمكن ان توجد الا بتقسيم المجتمع بين مسلمين وغير مسلمين اولاً، ثم بين مسلمين عاديين ومسلمين على حق... إلى آخر هذه التقسيمات التي تصنع لك منها شيخاً لا يحافظ على مكانه الا بمزيد من التطرف.

الهجرات ليست حلاً. الاقباط شعب كامل، يصل تعدادهم الى حوالي 10 ملايين، ولن تستوعبهم دول المهجر التقليدية. كما ان المعركة ليست على الهوية كما حدث في العراق ولبنان وسوريا. المعركة في مصر تدفع الى هذا التشابه ليبدو الأمر سهلاً في اطار الصراع بين الثورة وبين حلف جماعات الاسلام السياسي مع اطلال الدولة القديمة في استمرار دولة التسلط بطبعة طائفية جديدة.

جماعات التطرف تريد دفع المعركة الى طائفيتها لتحشد جمهوراً في موقع المتفرج، وتضمن عدم الحساب السياسي او الغفلة عن الفشل وانعدام الكفاءة، بينما أمام الأقباط فرصة نقل القضية من الطائفية الى المشاركة في هندسة مجال سياسي لا تتوزع مساحاته بالحصص، اي الانتقال من المشكلة الطائفية الى الصراع الاكبر لمنع إحياء الدولة الجبروت من جديد.

*نقلاً عن "السفير" اللبنانية