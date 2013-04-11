المنهج نفسه مرة أخرى

وداعاً للمجتمع العربي التاريخي، مجتمع الموزاييك والتنوع الثقافي والديني، والتقارب والاندماج برغم التنوع، والاختلاف، وداعاً للمجتمع العربي مجتمع السلام والأمان واستيعاب الآخر وعناصر الاختلاف الديني والثقافي والاجتماعي، وذلك برؤية مصر التي لم تصبها حرب العراق وليبيا وسوريا تعاني أبشع وأفظع مما يحدث في العراق وهو إطلاق النار وإلقاء القنابل على المشيعين وذوي الضحايا في إطلاق مضاعف، وتكرري لروح الانتقام والتوحش والانفلات من القيم وحرمة الأموات ودماء الأبرياء الأحياء . لأول مرة نرى العراق في مصر، وهو العراق الذي مرت عشر سنين على سقوط عاصمته في يد الاحتلال وجر عليها هذا الاحتلال المذابح الطائفية المستديرة الحلقة التي لا تنتهي أبداً .

ليست مصر خالية من المشاحنات والنزاعات والاعتداءات ما بين المسلمين والأقباط وبخاصة في العقود الأخيرة، فوقود النزاع والصراع الطائفي معروف في وجوده وفي تأجيج السلطات السياسية له تبعاً لمصالحها الآنية . كما أن قوى الخارج تلعب دورها في نقض أسس التعايش بين “عنصري الأمة” في مصر من مسلمين ومسيحيين في محاولة لخلق انفصال ثقافي واجتماعي بينهما .

إن الجديد والفارق النوعي للفتنة الأخيرة بين “عنصري الأمة” في منطقتي الخصوص والعباسية عما سبق، ليس في تماثلها مع العنف الطائفي العراقي فحسب، بل في حدوثها في لحظة تاريخية فارقة وحرجة في مصر، حيث تسجل الدولة مظاهر عدم وظيفيتها وانهيارها، وحيث نتيجة لذلك يبدو الكيان الجغرافي والوطني والاجتماعي لمصر على شفا الانقسام والانفصال .

في مثل هذه اللحظة من غير المتوقع من السلطة الإخوانية الحاكمة باسم الدولة أن تقف ساكنة أو متقاعسة أمام تطور فصول الفتنة وأن تحدث الجرائم تحت سمعها وبصرها بغض النظر عن الفاعل أو البادئ في تلك الجرائم، حتى وإن كان من المتطرفين المسيحيين، كما قال عصام الحداد مستشار الرئيس وأحد قادة الإخوان الكبار . إنها “جرائم” ليست ضد الأقباط وكاتدرائيتهم وممتلكاتهم فحسب، بل ضد المجتمع والدولة المصرية والسلم الاجتماعي ومستقبل المصريين لأنها تقوض كل ذلك .

لقد تصرفت سلطة الإخوان المتحكمة في الدولة من منطلق فئوي وبضيق أفق كعادتها (كما في تصريح الحداد المستبق للتحقيقات) وليس بمنطق السلطة الرشيدة والحامية للوطن والمواطنين على قدم المساواة، هذا في أكثر الأوصاف لطفاً وحسن ظن بهم . المشيعون والمعزون الذين هتفوا ضد حكم المرشد تمت مواجهتهم بالقنابل وإطلاق النار . وتم السكوت ولزمن طويل من قبل الشرطة والرئيس مرسي القائد الأعلى لها على الهجوم على المقر البابوي .

أكثر من أن يكون موقفاً فئوياً طائفياً، هذا الموقف لسلطة الإخوان هو موقف غامض يستدعي الأسئلة والتفكير في هدفه النهائي، نظراً للنتيجة التي انعكست على علاقة “الدولة”، أو ما بقي منها بجزء غير بسيط العدد من مواطنيها ورموزهم الدينية والثقافية التي احتواها المجتمع المصري الإسلامي، وكانت جزءاً مكوناً رئيساً في كيانه . إنه موقف سياسي محير تصعب نسبته إلى الغباء السياسي وحده أو إلى الاقتصاص الفئوي ممن هتفوا ضد المرشد في عزائهم وكانوا - كما قال خيرت الشاطر في مؤتمر صحفي بعد أحداث قصر الاتحادية - المتظاهرين الأكثر وزناً وحضوراً في المحاصرين للقصر، حين القيام على سلطة مرسي ومطالبته بالرحيل .

والحقيقة أن الإخوان منذ حكموا مصر فإنهم يقفون بشكل منهجي ومتكرر النمط ضد الوحدة الوطنية وتماسك المجتمع المصري، محدثين نتيجة من الانقسام العمودي على الخطوط كلها في كل القرارات التي تم اتخاذها . الفتنة الطائفية الحالية تحت حكم الإخوان المسلمين هي فتنة مرشحة للتفاعل ليس لأنها السابقة الأولى خلال ألفي سنة في الاعتداء على الكنيسة، كما قال بابا هذه الكنيسة وهو يعلن اعتكافه، ولكن لأنها كذلك تأتي بعد تراكم ممتد من علاقة متوترة بين الإخوان - بعد حكمهم مصر - والأقباط .

لقد كانت العلامة المهمة في هذه العلاقة المتوترة والمشحونة هي سياسة الرئيس المجافية لمبدأ أن يكون رئيساً لكل مواطنيه وبضمنهم الأقباط .

مثل فئات أخرى من الشعب المصري، شعر المسيحيون بأنهم مواطنون من الدرجة الثانية تنحاز الدولة ضدهم في العنف الطائفي الذي لا يتم تحديد الجناة فيه، وتنحاز في غيابهم في التمثيل في المؤسسات السياسية . لقد تجاهل مرسي مواطنيه المسيحيين في مناسبات كثيرة تخصّ أعيادهم وأتراحهم، كما استغلت الطائفية نحوهم بشكل سافر، ويأتي تجسيد ذلك بشكل مقنن من خلال تقنين استخدام دور العبادة والشعارات الدينية في الانتخابات .

لقد تجمع وقود نيران فتنة طائفية أكثر قوة وأبعد أثراً أثناء حكم الإخوان، وتم إرساء هذه الفتنة وإخراجها بوجهها المخيف الحالي من خلال ترك قوات الشرطة تقف متفرجة على الاشتباكات سامحة بالاعتداء على مقر الكنيسة .

ألا يقول هذا التعامل شيئاً عن حصاد متعمد للنار والفوضى والتقسيم؟



*نقلاً عن "الخليج" الإماراتية