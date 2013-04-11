بعد قطر.. ليبيا تمنح مصر ملياري دولار دون فوائد

قرَّرت الحكومة الليبية منح مصر قرضاً دون فوائد بقيمة ملياري دولار أمريكي لمدة خمسة أعوام بمقتضى اتفاق تم توقيعه أمس الأربعاء.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن مسؤول في وزارة المالية المصرية قوله إن القرض "سيُسدد على خمس سنوات وبفترة سماح ثلاث سنوات بهدف دعم الاقتصاد المصري والموازنة العامة للدولة والاحتياطي النقدي الأجنبي". وكشف المسؤول أنه من المتوقع أن تحصل مصر فعلياً على القرض الأسبوع المقبل.

وفي وقت سابق من أمس وافقت قطر على منح مصر ثلاثة مليارات دولار أخرى من خلال شراء سندات الحكومة المصرية. وأعلن ذلك الاتفاق خلال زيارة للدوحة قام بها رئيس الوزراء المصري هشام قنديل.

وجاء الاتفاقان في حين تُجري مصر مفاوضات مع وفد لصندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار ستصاحبه، على عكس المعونة العربية، شروط مثل إصلاح نظام الدعم وفرض زيادات ضريبية.

ونسبت وكالة أنباء الشرق الأوسط إلى المسؤول قوله إن اتفاق ليبيا سيدعم موقف مصر التفاوضي مع صندوق النقد الدولي.