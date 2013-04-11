حشد من الإسلاميين المصريين على شاشة "العربية"

لاقت تصريحات الداعية السلفي الشيخ حازم أبوإسماعيل ورئيس حزب الراية المصري ردود أفعال متباينة، فقد انتقدت المعارضة المصرية وصف أبوإسماعيل حصار مدينة الإنتاج الإعلامي بأنه "رائع"، وانتقدت دفاعه عن ممارسات حكومة الرئيس محمد مرسي وانفتاحه على إيران، الذي انتقدته كذلك قوى سلفية بشكل واسع.

وأبوإسماعيل وجه معروف منذ بدايات الثورة على شاشة "العربية"، وكذلك عدد من القيادات الإسلامية المصرية، لكن ليست جميعها تقبل الظهور على شاشة "العربية"، كما تقول رندا أبوالعزم، مديرة مكتب "العربية" في القاهرة.

الفاعل والمفعول به

ومن بين ردود الأفعال على لقاء "العربية" بالشيخ أبوإسماعيل، قال الدكتور حسام أبوالبخاري، مؤسس التيار الإسلامي العام- إنه رفض الظهور في قناة "العربية" بحجة أنها تركز على موضوع العلاقات المصرية الإيرانية. وقال أبوالبخاري على حسابه الرسمي: "اتصلت بي المسؤولون بقناة "العربية" الساعة الثانية ظهرا، طالبين منى الحضور في لقاء حول المسألة الإيرانية ، فنبهتهم أنى كنت في لقاء لنفس البرنامج عن نفس الموضوع الأسبوع الماضي، ورفضت الحضور". وقال أيضا "نحن نريد أن نكون فاعلين لا مفعولا بنا".

أما الزميل محمود الورواري مقدم برنامج "الحدث المصري" فيقول إنه يجد ترحيبا من كل الأطراف وهو بدوره حريص على مشاركة كل الأصوات معه على الطاولة. وقال إنهم يقدرون أهمية قناة "العربية" وانتشارها وتأثيرها في عموم العالم العربي.

وقال إن جميعهم يأتون للاستوديو مشكورين رغم زحام الطرق وازدحام برامج نشاطاتهم السياسية، قال كلهم يشاركون معنا بما فيهم أعضاء الجماعة الإسلامية، وأبرزهم طارق الزمر وعاصم عبدالماجد وآخرون.

وعن "الإخوان" كجماعة و"الحرية والعدالة" كحزب، قال نصرّ ونلحّ على الجميع، وهم يأتون لتقديم وجهة نظرهم وقد ظهر معنا بالبرنامج الدكتور عصام العريان والدكتور محمد البلتاجي والدكتور محمود غزلان المتحدث الإعلامي باسم جماعة الإخوان المسلمين، وكذلك الدكتور حلمي الجزار، عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة .

وحول بعض الاتهامات بأن البرنامج يحاول إقصاء الجماعة وإبعادها عن المشهد، قال الورواري "تمت مناقشة هذا الأمر مع الدكتور حلمي الجزار على الهواء مباشرة، حيث اعترف للبرنامج بأنه الأكثر مصداقية.

وأشار الورواري إلى أن هناك نوعاً آخر من الضيوف كان لـ"الحدث المصري" السبق في الحوار معهم، وهم المتشددون أو الجهاديون الذين انتشرت أسماؤهم بعد اشتعال ملف سيناء، ومن بينهم الشيخ أحمد عشعوش، والدكتور سيد إمام شيخ بن لادن والظواهري والأب الروحي للحركات الجهادية بالعالم.

وأوضح أن كل الأحزاب السياسية في مصر تمثل في برنامج "الحدث المصري"، لما لذلك من أهمية قصوى، مشيراً إلى أن النقد يأتي من الجميع.

ومن بين هذه الشخصيات التي ظهرت على الشاشة جمال تاج الدين، المستشار القانوني لحزب الحرية والعدالة، ومحمد سعيد عضو أمانة الإعلام بالحزب، والدكتور أحمد أبوبركة وقطب العربي القياديان في الحزب، ومحمد حسين رئيس القسم السياسي في جريدة الحرية والعدالة، وعلاء البحار مدير تحرير الجريدة، وحامد مختار عضو أمانة الإعلام بحزب الحرية والعدالة.

كما استضافت نزار غراب، أحد أبرز المتحدثين، وهو عضو مجلس الشعب السابق عن حزب النور ومحامي الجماعات الإسلامية، والمهندس محمود عامر عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة، ووليد الحداد المنسق العام للعلاقات الخارجية في الحزب، وهاني صلاح الدين، وهو أحد الكوادر الإعلامية في حزب الحرية والعدالة، وجمال نصار القيادي في جماعة الإخوان المسلمين.

واستضافت "العربية" أيضاً عدداً من الإسلاميين من بينهم الدكتور ياسر برهامي نائب رئيس الدعوة السلفية في مصر، وشعبان عبدالعليم الأمين العام المساعد لحزب النور السلفي، ونادر بكار المتحدث باسم الحزب، والدكتور طارق الزمر رئيس المكتب السياسي لحزب البناء والتنمية عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية.