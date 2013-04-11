رئيس لكل المصريين

لا يكاد يمر يوم في مصر هذه الأيام، إلا وتنطلق فيه دعوة جديدة للجيش، بأن ينزل، ويتولى إدارة أمور البلاد، بدلا من الدكتور محمد مرسي وجماعته!

قد تأتي الدعوة مرة، من كاتب في صحيفة، وقد تأتي في مرة ثانية، من خلال وقفة احتجاجية في القاهرة، أو خارجها، وقد تأتي في مرة ثالثة، من بين مجموعة التقت في ندوة أو مؤتمر يكون قد انعقد للتداول حول سوء الأوضاع العامة في البلد.. وقد.. وقد.. إلى آخره.. غير أن القاسم المشترك الأعظم في الدعوة أنها متكررة، في كل الأحوال، وبإلحاح عجيب، كما أن الدافع إليها، في كل أحوالها، واحد، وهو المعاناة من جانب الغالبية في الحياة المصرية عموما، واليأس من قدرة مرسي وإخوانه، على أن يجعلوها أقل معاناة، وأفضل قليلا، ولو بأي درجة!

ولم تنتبه جماعة الإخوان، في كل مرة انطلقت فيها هذه الدعوة، إلى أنها في جوهرها، ليست رفضا للدكتور مرسي، كرئيس منتخب، بقدر ما هي رفض لاستمرار تدهور الأوضاع العامة، على النحو الذي تتدهور به، يوما بعد يوم، وليس أدل على أن الدعوة ليست رفضا للرئيس من أجل الرفض في حد ذاته، إلا أنها إلى شهور قليلة مضت، لم تكن موجودة، ولا كانت مطروحة، وإنما كان هناك، منذ أن فاز مرسي بالمنصب الرئاسي، ولعدة أسابيع، إقرار كبير بفوزه، ثم، وهذا هو الأهم، بمسؤوليته عن إدخال تغيير من نوع ما، على حياة الأكثرية من المصريين، الذين فرحوا بالثورة في حينها، ليس لأنها أطاحت بالرئيس السابق مبارك، ونظامه، وإنما لأنها مستقبلا سوف تنهي معاناتهم اليومية، أو تخفف منها على الأقل.

حدث هذا، وكان كثيرون في البلد مستعدين، وأعتقد أنهم لا يزالون مستعدين، لأن يمنحوا مرسي وليس جماعته، فرصة أخيرة، ليثبت قدرته على أن يكون في صف الناس الغلابة، وأن يكون لاصطفافه هذا، أثر حقيقي على الأرض.

وعندما أقول إن الفرصة التي جرى منحها للرئيس، والتي لا يزال فيها بقية، ليس واردا منحها لجماعة الإخوان، فالسبب أن هذه الجماعة كان يجب أن تختفي من الوجود، يوم الإعلان عن فوز مرشحها في انتخابات الرئاسة، آخر يونيو (حزيران) الماضي، وأن تتحول إذا أرادت، إلى وضع مطابق لوضع جمعية «الإصلاح والتوحيد» في المغرب، بكل ما نعرفه عن هذه الجمعية، التي لا علاقة لها بحزب «العدالة والتنمية» الحاكم في الرباط، ولا علاقة له بها، بشكل حقيقي، وليس بشكل نظري، كما هو الحال في العلاقة بين «الجماعة» والرئيس في مصر!

وإذا كانت الدعوة إلى نزول الجيش، قد انطلقت عشرات المرات، فقد انطلقت من قبلها، ثم بالتوازي معها، مئات، بل آلاف الدعوات، إلى الرئيس مرسي، بأن يتوقف عن أن يكون رئيسا للإخوان وحدهم، وأن يجرب، ولو لمرة واحدة، أن يكون رئيسا للمصريين كلهم، بصورة فعلية.

وبالمناسبة، فإن الرئيس لو كان قد وعى معنى الدعوات الموجهة إليه، ولو كان قد استجاب لها على نحو ما يجب، ما كان لدعوات الجيش، عندئذ، محل من الإعراب ولم يكن المصريون سيجدون أنفسهم في حاجة، إلى الاستغاثة بالجيش، في شأن ليس من شأنه، وإنما هو شأن الرئيس الموجود على الكرسي بالمقام الأول.

وقد كان الشيء المدهش، ولا يزال، أن مرسي لا يكاد يترك مناسبة يخرج فيها على الشعب، بخطاب عام، إلا ويؤكد فيه من جديد، أنه رئيس لكل المصريين، ولم يلتفت الرجل إلى شيء مهم للغاية، وهو أن مسألة رئاسته لكل المصريين، إنما هي فعل بالأساس من ناحيته في كل الأوقات، وليست كلاما يقوله هو في خطاباته، حتى ولو أقسم عليه بكل مقدس، في كل طلة له على مواطنيه، إذ الطبيعي أنه لو كان حقا رئيسا للمصريين كلهم، في سياساته وتصرفاته، وخطواته، لكان مواطنوه قد أحسوا بذلك، على الفور، وما كانوا وقتها، في حاجة إلى أن يدعوه، لأن يكون رئيسا لهم، كلهم، دون استثناء، وما كان هو، في المقابل، سوف يكون في حاجة إلى أن يؤكدها مرارا في خطاباته، وكأنه يتحسس «بطحة» على رأسه!

دعوات نزول الجيش، تظل «رسالة» غير مسبوقة، أكثر منها أي شيء آخر، لأن أصحابها هم ربما أول من يعرف، أن الجيش إذا نزل، فلن ينزل استجابة لدعوات كهذه، ليس استهانة بها، ولا بأصحابها طبعا، وإنما لأن حالات نزوله، ليست هذه الحالة من بينها، ومع ذلك، فإن «الرسالة» على قوتها، ومغزاها، لم تصل في كل المرات، ولا وعاها مرسي وجماعته، وضاعت في غمرة استسلامه لـ«الجماعة» وتكالب «الجماعة» عليه!

*نقلاً عن "الشرق الأوسط"