صحف مصرية: اعتكاف البابا يهدد بصدام بين الكنيسة والإخوان

اهتمت الصحف المصرية بالجدل الدائر بين الرئاسة والمعارضة في مصر وتداعيات حوادث العنف في محيط الكاتدرائية المرقسية، واعتكاف الباب تواضروس، بالإضافة الى بعض القضايا الساخنة الأخرى.

فعنونت صحيفة "الوفد" على صفحتها الأولى "الرئاسة تغسل يديها من بيان الحداد حول الفتنة" و"بلاغ يتهم مرسي ووزير الداخلية بمسؤوليتهما عن قتلة الكاتدرائة" و"المستشار هاني عباس رئيس محكمة جنوب القاهرة: حريق المحكمة عمدي وبفعل فاعل" و"احذر من التلاعب في التقرير وشماعة الماس الكهربائي مرفوضة".

أما عناوين "اليوم السابع"، فشملت "اعتصام البابا يهدد بصدام بين الكنيسة والإخوان" و"عصر اليهود أرحم من العصر ده".

ومن العناوين التي جاءت في صحيفة "التحرير": "الجيش يقبض على أربعة جهاديين في رفح ويضبط صواريخ تابعة للقسام وأجهزة اتصال بالأقمار الصناعية" و"مصادر: مرسي يكلف السيسي بتهدئة الكنيسة وطمأنة البابا".

ومن أبرز عناوين صحيفة "المصري اليوم": "الرئاسة تدرس تغيير الحكومة والعربي: رفضت عرضاً لرئاستها" و"مصادر في الحرية والعدالة: تكليف الكتاتني بالحوار مع المعارضة" و"ويكيليكس تكشف المراسلات الأميركية في الأسبوع الأخير قبل حرب أكتوبر" و"وثائق إسرائيلية عبد الناصر طلب الحل السلمي" و"وخبراء: تل أبيب تزور التاريخ لصالح مرسي".



