مدير أمن الكاتدرائية: سنكشف عن شرائط لمرتكبي العنف

قال اللواء نبيل رياض، مدير أمن الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، إن الاشتباكات التي حدثت منذ أيام "مدبَّرة"، معلناً عن شرائط سيتم كشفها في الوقت الحالي توضح الأشخاص الذين شاركوا في تلك الأحداث، مشيراً إلى أنهم شاركوا أيضاً في أعمال عنف سابقة.

ونقلت صحيفة "اليوم السابع" عن رياض قوله خلال لقاء تلفزيوني الخميس: "النيابة قامت بدورها، واستلمت كافة الأدلة الموجودة".

يُذكر أن أحداث الخصوص والاعتداء على الكاتدرائية المرقسية بالعباسية الأسبوع الماضي راح ضحيتها 8 قتلى من الأقباط، بالإضافة إلى العشرات من المصابين.

وفي نفس السياق، كشف مصدر أمنى مسؤول بوزارة الداخلية أنه تم القبض على عدد من المتورِّطين في أحداث الكاتدرائية من الأقباط والمسلمين على حد سواء، وتكثف أجهزة الأمن بالقاهرة بالتعاون مع مباحث الوزارة والأمن العام، جهودها لضبط باقي المتهمين المتورطين في تلك الأحداث، بحسب ما ذكرت "بوابة الأهرام".

وأوضح المصدر أنه تم القبض على عدد من الأشخاص الذين رصدتهم عدسات كاميرات المراقبة بالكاتدرائية، وصورتهم عدسات وكاميرات الفضائيات وبحوزتهم أسلحة نارية كانوا يطلقون منها الرصاص أثناء الأحداث.

وأشار إلى أن معظم المتهمين المقبوض عليهم يقيمون بمناطق السيدة زينب وشبرا الخيمة حسب تسجيل بياناتهم ببطاقاتهم الشخصية، ويكثف رجال الأمن جهودهم لتحديد أماكن باقي المتهمين للقبض عليهم خلال الساعات القليلة القادمة.