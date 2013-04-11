مرسي لنشطاء "تويتر": اتفقنا على احترام دولة القانون

قام الرئيس المصري محمد مرسي بالرد على عدد من أسئلة طرحها بعض النشطاء عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "توتير".

وبحسب ما ورد في "بوابة الأخبار"، قال الرئيس بشأن ما اعتبره أحد النشطاء صمتاً من جانب الرئاسة على ما يفعله المغرضون والمخربون في مصر، أنه طالما اتفقنا على احترام دولة القانون فلن نستطيع المواجهة إلا بالقانون، مضيفاً "نحن قادرون بعون الله على ذلك، أنا مش لوحدي معايا كل المصريين شعباً وأجهزة ومؤسسات".

وحول قراره بسحب البلاغات المقدمة من مؤسسة الرئاسة ضد الإعلاميين، قال مرسى "أترك للرأي العام الحكم على المتجاوزين وأرسلت بقراري رسالة أرجو أن تكون قد وصلت إلى العنوان الصحيح".

وتعليقاً على ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه المصري، قال مرسي "إن هناك خطة اقتصادية ونعمل على استقرار سعر الدولار بس الأمر محتاج شوية صبر وكثير من العمل".

وبشأن الانقطاع المتكرر للكهرباء، قال الرئيس المصري: "هناك مجموعة وزارية تعمل ليل نهار لتفادي الانقطاع المتكرر في شهور الصيف".

كما أجاب الرئيس مرسي لي سؤال حول ظاهرة الفساد المستشرية في البلاد، بقوله "إن تركة الفساد ثقيلة، وسكتها طويلة، ومش هبطل لحد ما نطهر"، على حد قوله.

وأكد الرئيس احترامه لـ"رجال الأعمال الوطنيين"، ودورهم في خدمة مصر، مضيفاً: "نتابع رد الأموال المهربة، ولن يضيع الحق بالتقادم"، وذلك رداً على سؤال: "نجيب ساويرس والأموال المهربة، مفيش إجراءات حاسمة ليه؟"

وكان السفير إيهاب فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، قد أعلن أن الرئيس مرسي سيتلقى كافة الأسئلة الموجهة من الشباب علي حسابه الخاص بموقع "تويتر"، اعتباراً من مساء الأربعاء، بين الساعة التاسعة مساء إلى التاسعة والنصف يومياً (العاشرة مساء إلى العاشرة والنصف بتوقيت السعودية، والسابعة مساء إلى السابعة والنصف بتوقيت غرينتش) .

وأوضح، أن هذه البادرة تأتي إيماناً من الرئيس بضرورة التفاعل مع الشباب. وأضاف أن الرئيس مرسي سيقوم بالإجابة على كل تلك الأسئلة بنفسه تباعاً.