اشتباكات بين متظاهرين وأعضاء من الإخوان بالإسكندرية

اندلعت اشتباكات، الجمعة، بين أفراد من جماعة الإخوان المسلمين ومتظاهرين في محيط ميدان فيكتور عمانويل القريب من المقر الإداري للجماعة بمنطقة سموحة في الإسكندرية.

وأفاد مصدر مصري أن الاشتباكات بدأت بعد أن حاول متظاهرون الاقتراب من المقر، ما أدى إلى تراشقٍ بينهم وبين أعضاء الإخوان بالحجارة وقنابل المولوتوف الحارقة وسط غياب تام لقوات الأمن.

وذكرت أنباء أن جماعة من الإخوان ألقوا القبض على عدد من المتظاهرين واحتجزوهم بالقرب من مقر الجماعة.

وفي القاهرة، نظم العشرات من حركه "إخوان كاذبون" مسيرة احتجاجية انطلقت بعد عصر الجمعة من مسجد رابعة العدوية بمدينة نصر في القاهرة، إلى قصر الاتحادية (الرئاسي) بحي مصر الجديدة، احتجاجا على تقرير الطب الشرعي الصادر بحق وفاة الناشط السياسي، محمد كريستي.

وردد المتظاهرون هتافات منها "الداخلية بلطجية"، و"إخوان كاذبون"، و"يسقط يسقط حكم المرشد".

كما انطلقت مسيرة تضم العشرات من ميدان التحرير إلى قصر الاتحادية، للتنديد بالأحداث الأخيرة أمام كنيسة الكاتدرائية بالعباسية.

وردد المشاركون في المسيرة هتافات منها ''مرسي يا استبن هنرجعك السجن''، ''خرفان قطيع مشين ورا بديع''، و''طول ما الدم المصري رخيص.. يسقط يسقط أي رئيس''، و''خيرت شاطر حلق حوش..مشروع النهضة طلع فنكوش''. ورفعوا لافتات ''تيار الوحدة المصري''، و"الأزهر والكنسية خط أحمر''، و"مسلم ومسيحي إيد واحدة".