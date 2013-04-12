حبس 10 متهمين في أحداث كاتدرائية العباسية

قررت النيابة العامة، السبت، حبس 10 متهمين لمدة 4 أيام في أحداث كاتدرائية العباسية بالقاهرة الأسبوع الماضي، وأمرت النيابة بضبط وإحضار 10 متهمين آخرين.

وألقت أجهزة الأمن في العاصمة المصرية القاهرة، الجمعة، القبض على 9 أشخاص من المتورطين في الأحداث التي شهدتها الكاتدرائية وجاء ذلك بالتنسيق مع الأمن العام.

وحددت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية هوية المتهمين في الاشتباكات التي أدت الأسبوع الماضي إلى إصابة 89 شخصاً، بالإضافة إلى حالتي وفاة.

وأمس الجمعة، نظم العشرات من أعضاء حركة شباب 6 إبريل الجبهة الديمقراطية، بمشاركة أعضاء التيار الشعبي وحزب الدستور، وقفة بعنوان "لا للفتنة الطائفية"، فور الانتهاء من أداء صلاة الجمعة أمام كنيسة السيدة العذراء مريم في حي إمبابة بالقاهرة.

ورفع المشاركون في الوقفة لافتات مكتوب عليها "لا للفتنة الطائفية.. نعم للوحدة الوطنية.. شعب واحد.. وطن واحد"، و"إمبابة قالت كلمتها: الفتنة تحت جزمتها"، و"لا لدعاة الفتنة"، و"الدين لله والوطن للجميع"، و"مصر فوق الجميع"، مرددين هتاف "عيش حرية وحدة وطنية".