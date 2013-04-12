الأوقاف المصرية: مظهر شاهين اعتلى منبر "عمر مكرم" بالمخالفة

استنكر الشيخ سلامة عبدالقوي، المتحدث باسم وزارة الأوقاف المصرية، مخالفة الشيخ مظهر شاهين، قرار وزير الأوقاف، وصعوده على منبر مسجد عمر مكرم بميدان التحرير وسط القاهرة، رغم إيقافه عن العمل، متسائلاً: "إذا كان الشيخ الثوري شاهين يخالف قانون العمل فمن يطبقه، أم أنه يريد أن يعطي مثالاً للتعدي على القانون لباقي موظفى الدولة؟".

وأضاف عبدالقوي أنه سوف يتم تحرير محضر إثبات حالة للواقعة، والتحقيق فيها وإخطار الجهات التنفيذية (وزارة الداخلية) باللازم عمله تجاه المسجد والشيخ شاهين، نقلاً عن صحيفة "اليوم السابع" المصرية.

وأشار إلى أن المخالفة سوف يتم التعامل معها من خلال قانون العمل الذي يحكم كل موظفي الدولة، وهو الأمر الذي سيتم بحثه خلال الساعات القادمة.

وشدد المتحدث باسم الأوقاف على أن شاهين تعدى مرحلة مخالفة القانون، قائلاً: "يجي يقعد مكانا ونروح إحنا"، متسائلاً: "هل المصلون راضون عما حدث؟".