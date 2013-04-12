السيسي: القوات المسلحة لا تخون شعبها أبداً وترفض الإساءة

أكد وزير الدفاع والإنتاج الحربي المصري، الفريق أول عبدالفتاح السيسي، أن لقاء الرئيس محمد مرسي مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة، مساء الخميس، يأتي في إطار التواصل بين رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وقيادات وأبناء القوات المسلحة، مشيراً إلى أن الرئيس استمع خلال اللقاء لأعضاء المجلس في كل الأمور التي تهم القوات المسلحة.

ونقلت "بوابة الأهرام" عن السيسي تصريحه: "إن الرئيس مرسي تفهم أن الإساءة للقوات المسلحة هي إساءة للكل"، وأعرب الرئيس عن الدعم الكامل للقوات المسلحة وقياداتها، وعبر عن رفضه لأي إساءة توجه لهذه المؤسسة الوطنية العريقة المخلصة لمصر وشعبها.

وشدد الفريق السيسي على أن القوات المسلحة كانت وستظل حريصة على مصر وشعبها، وأنها منذ أن سلمت السلطة إلى رئيس مدني منتخب في 30 يونيو 2012 بدأت في رفع الكفاءة بمعدلات غير مسبوقة، سواء للقوات أو العتاد.

وأشار إلى أن القوات المسلحة تتأثر بأي إساءة توجه لها، موضحاً أن هذه القوات المسلحة الوطنية المخلصة لم تقم بأي أعمال ضد الشعب المصري منذ 25 يناير 2011، ولم تقم بقتل أحد كما يروج البعض، مؤكداً أن القوات المسلحة المصرية "لا تخون شعبها أبداً".