خطر المدّ الشيعى فى مصر

كنت أستمع إلى حلقة عنوانها المدّ الشيعي في مصر وكان أحدّ المتحدثين في الندوة الدكتور كمال الهلباوي وهو مفكر إسلامي معروف ومجاهد نحترم اجتهاده ولكن لما تحدث عن المدّ الشيعي هوّن منه ومن خطره، وصور المدّ الشيعي أنه كغيره من المذاهب الإسلامية مستغربًا من تهويل الأمر وتضخيمه، ومصوراً العلاقة بين مصر وإيران أنها علاقة بين بلدين مسلمين كغيرها من العلاقات السياسية، وقال إن الصراع بين الشيعة والسنة قديم قبل أن يوجد الدكتور عبد الله النفيسي إشارة إلى الحديث الذي حذّر فيه الدكتور النفيسي من المدّ الشيعي على مصر.

فأقول إن المفكر الإسلامي الذي نعتز به وبفكره أخطأ في هذه المسألة، والخطأ في التصور، وهذا الخطأ يقع فيه كثير من المسلمين، فليست المسألة مسألة صراع مذهبي أو خلاف ديني، إنما المسألة مسألة استحواذ سياسي ومخطط فارسي محكم فليس لإيران أهدف دينية وإنما أهداف سياسية ومحاولة للهيمنة والسيطرة على مصر، والدليل على ذلك أن جزءًا كبيرًا من شيعة العراق يرفضون إيران وهيمنتها على العراق.

هذا المخطط الإيراني والذي حبك بإحكام ودقة مخطط سياسي صفوي فارسي يهدف إلى الانتقام من العرب وإعادة السلطان الفارسي، والانتقام من أحفاد عمر بن الخطاب الذي انتصر على كسرى، وقد اتخذوا ستارًا لهذا المخطط وهو التشيع، ومما يدل على ذلك:

• دور إيران الواضح في دعم النظام السوري، فقد كانت الخطة هي إقامة الهلال الشيعي، فبدأ المخطط بالاستيلاء على العراق وتم لهم ذلك، وبعد العراق تأتي سوريا وقد ساروا في الهيمنة عليها مشوارًا كبيرًا وكادوا أن يصلوا لولا أن قيض الله هذه الثورة التي أحبطت مخططاتهم، ولذلك نرى إيران تستميت في الدفاع عن النظام السوري بل وتقاتل من أجل عدم سقوطه، لأن سقوطه سقوط للمخطط.

• وفي لبنان كان حزب الله ينفذ المخطط بكل براعة وإتقان بدعم من إيران.

• نشهد هذا المخطط في البحرين ومحاولة إيران أن تستولي عليها من خلال عملائها، ولولا الله وحكمة خادم الحرمين الشريفين الذي أمر درع الجزيرة بالدخول إلى البحرين وبذلك أحبط المؤامرة الإيرانية.

• وفي اليمن نشهد محاولة إيران أن تتدخل فيها من خلال الحوثيين وإمدادهم، وما قصة السفن الإيرانية التي ضبطت وهي تنقل السلاح إلا دليل على ذلك.

• محاولة إيران اختراق الدول العربية لا تخفى على الراصد للأحداث ومحاولتها إثارة القلاقل والفتن واضحة لكل ذي عينين، ومن ذلك اختراقها لدولة المغرب والجزائر وتونس وليبيا ما هو إلا دليل على ما نقول.

إننا خائفون على مصر، لأن مصر أهم دولة عربية ولها ثقلها، وإيران سوف تستميت من أجل اختراق مصر، خاصة أن إيران تستغل حاجة مصر إلى المال وإلى الدعم الاقتصادي.

إن ما ذكره الدكتور النفيسي صحيح، فإيران وضعت عينها على مصر، وإن لديها من الأساليب لتصدير الثورة الكثير من المكر والدهاء والدبلوماسية وغير ذلك، مما يجعلنا نخاف على هذا البلد العربي المسلم.

إننا نقدر الظروف الاقتصادية التي تمر بها مصر، ولكن نحذر من المخطط الإيراني، وإننا ندعو دول الخليج لإسعاف مصر، وحل مشاكلها الاقتصادية والمالية، وحينما ندعو دول الخليج لأنها مستفيدة من ذلك، ذلك أن بقاء مصر بعيدة عن الهيمنة الإيرانية فإن ذلك يصب في صالح دول الخليج، وأما إذا وقعت مصر في المخطط الإيراني، فستفقد بعدًا استراتيجيًا، فلأن تكون مصر مع دول الخليج أولى من أن تكون مصر ضمن المحور الإيراني ضد دول الخليج.

نقلاً عن صحيفة "المصريون"