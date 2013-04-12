دعوة على "فيسبوك" لتنظيم وقفة ضد الإخوان بـ"الكلاكسات"

تداول نشطاء بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، دعوة لتنظيم وقفة سلمية مناهضة لجماعة الإخوان المسلمين بـ"كلاكسات السيارات"، اليوم الجمعة، في القاهرة الكبرى والإسكندرية، وذلك اعتراضاً على سياسات جماعة الإخوان المسلمين في إدارة شؤون البلاد.

وأوضحت الدعوة أن المشتركين سيقومون بحمل لافتات مكتوب عليها "لو أنت ضد الإخوان اضرب كلاكس"، وستبدأ فعاليات الوقفة في تمام الساعة الثالثة عصراً، بحسب ما ورد في صحيفة "اليوم السابع".

وأكدت الدعوة أن التجمعات ستكون في القاهرة على كوبري قصر النيل، وفي الجيزة على كوبري 6 أكتوبر، وفي الإسكندرية تحت كوبري سبورتنج بشارع أبو قير، وأضافت أن "مصر كلها لازم تكلكس".