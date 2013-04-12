عالم مصري ينقذ اليابان من كارثة فوكوشيما ويرشح لـ"نوبل"

نجح عالم مصري باستخدام تكنولوجيا "النانوميتر" في تنقية المياه من الإشعاع الذي سببه التسرب الإشعاعي من مفاعل "فوكوشيما" النووي الياباني العام الماضي.

والعالم المصري الدكتور شريف الصفتي كيميائي مصري، يترأس المجموعة البحثية لعلوم المواد النانومترية، هو أستاذ بجامعة واسيدا اليابانية، وكان سابقًا أستاذًا للعلوم بجامعة طنطا.

حصل على شهادة دكتوراه من جامعة "ساوثهامبتون" في إنكلترا، وبعدها انتقل للعمل في اليابان، وله عشرون براءة اختراع، وهو حالياً مرشح لنيل جائزة نوبل في الكيمياء للعام 2013.

وكان الصفتي قد صرح مسبقاً أن "النظام العالمي يعتمد الآن علي المواد النانومترية في التخلص من الملوثات في المياه حتى البكتيرية التي تعد أدق الملوثات، فالمواد النانومترية تفصل الملوثات كلها سواء كيميائية أو بيولوجية أو بكتيرية أو فيروسية، لأن لديها القدرة على الإمساك بالملوثات حتى لو كانت بنسبة أقل من ألف جزء من المليون، والتخلص منها تماماً".