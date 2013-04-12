مصر.. قيادي بـ"الجهاد" يدعو الجيش للانقلاب على مرسي

طالب الشيخ نبيل نعيم، أحد مؤسسي تنظيم الجهاد في مصر، الجيش المصري بالنزول للشارع والانقلاب على حكم الرئيس محمد مرسي وتولي قيادة البلاد لمدة عامين، متهماً الرئيس مرسي بالانقلاب على الشرعية.

ونقلت صحيفة "اليوم السابع" عن الشيخ نعيم تعليقه على الدعوات لانتخابات رئاسية مبكرة قائلاً: "جميع المتواجدين على الساحة لا يصلحون، فالأفضل أن يتولى الجيش إدارة البلاد لمدة سنتين يكتب دستوراً ثم يتم إجراء انتخابات رئاسية".

وحول الأحداث الراهنة في العباسية والخصوص، قال القيادي الجهادي: "هذه الأحداث الموجودة بسبب الاحتقان الكائن داخل الشعب المصري"، مرجعاً حالة الاحتقان إلى فشل الحكومة في حل الأزمات التي تواجه الشعب المصري.

وكان الشيخ نعيم قد طالب مؤخراً بتأجيل الانتخابات البرلمانية المقبلة وإعادة كتابة الدستور، "لأنه لم يحدث عليه توافقاً من كل القوى السياسية"، مشيرا إلى أن مجلس الشورى ليس جهة لإصدار القوانين.

وأضاف في تصريح له في الأسبوع الماضي: "أتفق مع مطالب جبهة الإنقاذ الوطني لأن كل ما تقوله جبهة الإنقاذ ليس كفراً"، مشيراً إلى أن شعبية جماعة الإخوان المسلمين تراجعت، واصفاً ما يحدث في مدن القناة تمردا على حكم الإخوان.

وقد حذر فيما سبق من أن مشروع الإخوان يبتعد عن الدولة الإسلامية، وأن لهم فكر هيمنة وتمكين يستخدمون من خلاله الدين كوسيلة للقهر، مؤكداً أن الله وضع قانونا للدولة الإسلامية.