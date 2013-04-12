مصر.. "التحرير" يستعد لمليونية "الدم المصري حرام"

يشهد ميدان التحرير بالعاصمة المصرية القاهرة، اليوم الجمعة، مليونية جديدة دعت إليها جبهة "أزهريون" تحت عنوان "الدم المصري حرام"، للتنديد بأحداث الخصوص والكاتدرائية، التي راح ضحيتها 8 قتلى من الأقباط والعشرات من الجرحى.

وقام متظاهرو ميدان التحرير بإنشاء منصة بارتفاع عدة أمتار مجهزة بعدة سماعات، حيث تمركز أغلب المتواجدين أمامها انتظاراً لبدء الفعاليات وسط توافد العديد من المتظاهرين للمشاركة، بحسب ما ورد في "بوابة الأهرام".

ومن المقرر أن يلقي الشيخ مظهر شاهين خطبة الجمعة على منصة التحرير، وذلك كرد فعل على قرار وزارة الأوقاف بوقفه عن العمل كإمام لمسجد عمر مكرم.