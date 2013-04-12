وفاة أكبر باحث مصري يحصل على الدكتوراه

توفي الدكتور محمد فريد عبدالخالق، عضو الهيئة التأسيسية لجماعة الإخوان المسلمين، وعضو مكتب الإرشاد الأسبق، ومدير عام دار الكتب والوثائق القومية سابقاً، الجمعة، وستشيع الجنازة السبت.

وحصل عبدالخالق على درجة الدكتوراه من قسم الشريعة بكلية حقوق جامعة القاهرة عام 2009، وعن عمر يناهز 94 عاماً، وكان عنوان الرسالة "الاحتساب على ذوي الجاه والسلطان"، ودخل بذلك الإنجاز موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية بأنه أكبر باحث في السن يحصل على درجة الدكتوراه في العالم، متفوقاً على صاحب اللقب السابق الذي كان عمره 91 عاماً.

ولد الدكتور عبدالخالق في مدينة فاقوس شرقية بمصر في 30 نوفمبر عام 1915. وانتقل مع عائلته بعد ذلك إلى مدينة القاهرة، وأكمل دراسته حيث تخرج عام 1936 في معهد التربية العالي.

وهو شاهد على عصر الحركة الإسلامية منذ الأربعينيات وحتى يومنا هذا، وجمع في دراسته العليا بين العلوم والرياضيات، والقانون والشريعة.

وتولى الفقيد إدارة دار الكتب المصرية، ودار الوثائق القومية في السبعينيات، ثم وكيلاً لوزارة الثقافة، كما عمل خطيباً وشاعراً وباحثاً ومفكراً.