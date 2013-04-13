إطلاق نيران كثيف على كمين بجنوب سيناء دون إصابات

قام مسلحون في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت بإطلاق نيران كثيفة على كمين مفارق كاترين الذي يقع على الطريق الدولي لجنوب سيناء على بعد 60 كلم في اتجاه طور سيناء، وقد تبادلت قوة الكمين إطلاق النيران مع المسلحين دون وقوع إصابات بين الجانبين.

يذكر أن الكمين يتعرض بصفة مستمرة لإطلاق النيران عليه من قبل عصابات السطو المسلح التي تختبئ بالمناطق الجبلية القريبة من الطريق الدولي.

ونقلت "الأهرام" عن مصدر أمني مسؤول بمديرية الأمن قوله "إن إطلاق النيران على الكمين من قبل العصابات المسلحة يأتي رداً على الحملة الأمنية "الناجحة" التي قامت بها الشرطة أمس بقيادة اللواء حاتم أمين نائب مدير الأمن في إحدى المناطق الجبلية لمهاجمة أوكار الخارجين عن القانون، عقب تعرض سيارة نقل مواد غذائية للاختطاف، وقد نجحت الحملة في تحديد المتهمين واستعادة السيارة المسروقة.

تجدر الإشارة إلى أن عصابات السطو المسلح القادمة من إحدى المحافظات المجاورة تختبئ في المناطق الجبلية شديدة الخطورة، وتقوم بفرض إتاوات على شركات النقل واختطاف بعض السيارات ومهاجمة الكمائن الأمنية لإجبارهم علي عدم ضبطهم. وتقوم الشرطة حالياً بتسيير السيارات والأتوبيسات وتأمينها تحسباً لتعرضها للاختطاف وإطلاق النيران عليها.