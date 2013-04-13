تضارب تصريحات المسؤولين عن عودة منطاد الأقصر للعمل

تضاربت تصريحات المسؤولين المصريين حول عودة عمل منطاد الأقصر الطائر. ففي الوقت الذي أعلن فيه المهندس وائل المعداوي وزير الطيران المدني أنه سيتم السماح لشركات البالون،‏ عدا الشركة التي وقع من خلالها حادث الأقصر الأخير، باستئناف نشاطها، نفي اللواء محمد إبراهيم شريف رئيس سلطة الطيران المدني ما تردد عن عودة رحلات المنطاد لسماء الأقصر اعتبارا من أمس الجمعة، بحسب ما نقلت صحيفة "الأهرام".

وأكد الوزير أنه سيتم السماح للشركات بشرط أن تكون اتخذت جميع الإجراءات التي تم الاتفاق عليها واستيفائها جميع الأوراق والشروط الجديدة التي ألزمتها بها الوزارة، وسلطة الطيران. وقال الوزير في تصريحات للصحيفة: إنه حتى أمس الأول الخميس، لم تكن كل الشركات قد أنهت هذه الإجراءات، مؤكدا أنه لن يتم السماح لها باستئناف نشاطها على الإطلاق، إلا بعد التأكد من استكمال هذه الإجراءات، والحصول على موافقة سلطة الطيران المدني عليها".

من جانبه، نفى اللواء محمد إبراهيم شريف رئيس سلطة الطيران المدني ما تردد عن عودة رحلات المنطاد في سماء مدينة الأقصر، مؤكدا أن ما تردد بهذا الشأن عار تماما من الصحة. وقال: إن لجنة تفتيش من خبراء الطيران المدني زارت الأقصر وقامت بعمليات التفتيش والمراجعة لأوراق جميع الشركات، وفحص البالونات المملوكة لتلك الشركات، ومراجعة تدريبات الطيارين وكل ما يتعلق بعملية الطيران فنيا وورقي، وأعدت تقريرا بما سجلته من ملاحظات، وأنه جار إعداد تقرير بما تم رصده من ملاحظات بكل شركة بالون طائر، وإبلاغها للشركات للبدء في تلافيها، تمهيدا لعودة رحلات ت المنطاد لسماء الأقصر فور انتهاء الشركات من تلافي تلك الملاحظات.