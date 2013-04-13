"الحشيش بكم".. موقع إلكتروني لبيع وشراء المخدرات بمصر

في خبر غريب من نوعه، يبرز تفنن وجرأة مروجي الحشيش والمخدرات في مصر، ظهر موقع مخصص لتقديم أحدث أسعار الحشيش وأماكن البيع يومياً. على الأقل هكذا يعرف القائمون على الموقع الإلكتروني، "الحشيش بكام؟" موقعهم، حيث إن الهدف من إنشائه تقديم متابعة لأسعار الحشيش من خلال التواصل عبر موقعي "فيسبوك" و"تويتر"، بحسب ما أوردت صحيفة "المصري اليوم".

وقد وصل عدد المعجبين بصفحة هذا الموقع على "فيسبوك" إلى 1364 شخصا، ومتابعوه على "تويتر" وصلوا إلى 401 متابع.

ويقوم متابعو الموقع بإرسال سعر الحشيش ومكان بيعه حسب مناطقهم السكنية، ليقوم المسؤولون عن الموقع بنشره على الإنترنت، ويطلق على الجنيه في "الحشيش بكام؟» اسم "البلبل".

كما يرشد الموقع متابعيه إلى كيفية المساعدة في نشر خدماته عن طريق كتابة معينة ليتمكنوا من نشر المعلومات على موقع "تويتر" بسهولة. ويبقى التساؤل المشروع أين الأجهزة المعنية بهذه الأمور أو حتى أجهزة الرقابة المعنية.