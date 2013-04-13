القبض على المتهم الرئيس في أحداث مدينة الخصوص

ألقت أجهزة الأمن بالقليوبية القبض على المتهم الرئيسي في الأحداث الأولى التي شهدتها مدينة الخصوص بالقليوبية ويدعى هاني فاروق إسكندر.

وقال مصدر أمنى بمديرية أمن القليوبية إن معلومات سرية وردت لرجال البحث الجنائي بالخصوص تفيد باختباء المتهم داخل منزل والده المحترق في الأحداث.

وأضاف أنه بعد عمل التحريات اللازمة قامت قوة من رجال المباحث بمداهمة المنزل، وإلقاء القبض على المتهم هاني فاروق إسكندر؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية حياله، وسط أنباء أخرى عن قيام القوات بالقبض على شقيقه كرم، والمتهم أيضا خلال الأحداث وتولت النيابة التحقيق.