ضبط آثار مهرّبة من بريطانيا إلى مصر في مطار القاهرة

ضبطت السلطات المصرية في مطار القاهرة الدولي طردين بريديين قادمين من العاصمة البريطانية ويحتويان على مقتنيات أثرية تشمل آثاراً وشمعداناً وقطعاً أخرى، بحسب ما أفاد به وزير الدولة لشؤون الآثار محمد إبراهيم مسؤولون في قطاع الآثار اليوم الأحد.

ومن جانبه أوضح رئيس الإدارة المركزية للوحدات الأثرية بالمنافذ المصرية حسن رسمي أن "المضبوطات تضم شمعداناً من الكريستال يرتكز على قاعدة، يظهر اعلاه طبق دائري مزخرف من الداخل بزخارف نباتية ويتدلى منه عشرة أمواس من الكريستال من قطعتين يغلب عليها اللون الأبيض والأحمر".

كما يحتوي الطردان أيضاً على أوانٍ من الخزف الصيني، وأطباق مختلفة الأحجام، إضافة إلى طبق كبير من الخزف الأحمر مكوّن من عدة أجزاء مجمعة تظهر في وسطه صورة للملك لويس السادس عشر تحيط به سيدات أوروبيات الملامح بملابس ملونة.

وأكد مصدر رسمي أنه فور اتخاذ الإجراءات القانونية سيتم نقل محتويات الطردين الى أحد المتاحف الأثرية التابعة لوزارة الآثار.