فريد الديب: قاضي محاكمة مبارك تنحى لأسباب طبية

قال فريد الديب محامي الرئيس السابق حسني مبارك لـ"العربية" إن تنحي القاضي مصطفى حسن عبدالله عن نظر قضية إعادة محاكمة مبارك بتهمة قتل المتظاهرين في ثورة 25 يناير، يرجع إلى أسباب طبية.

وأكد الديب أمس السبت أن المستشار تنحى عن القضية لسبب صحي، وهو ألم في عينه وقال: "يعني الحالة الصحية السيئة للقاضي تحول دون نظره في قضية مبارك صاحب الصحة الجيدة".

وأضاف الديب أن القاضي مصطفى حسن عبدالله قدم تقريرا طبياً إلى رئيس محكمة النقض ذكر فيه أنه يعاني من مشكلات طبية في عينيه.

من جانبه وصف نائب رئيس حزب الحرية والعدالة عصام العريان قرار هيئة المحكمة بإرسال قضية الرئيس السابق حسني مبارك إلى محكمة الاستئناف بالحكيم.

وكان القاضي برر تنحيه عن القضية لاستشعاره الحرج.

فيما نفى المحامي يسري عبد الرازق رئيس هيئة الدفاع عن الرئيس المصري السابق حسني مبارك أن يكون تنحي هيئة القضاء الخاصة بمحاكمة مبارك بسبب ارتباط المستشار بموقعة الجمل.

لكنه قال إن بعض المحامين التابعين لجماعة الإخوان المسلمين حاولوا الربط بين الأمرين، وأكد عبد الرازق الثقة بنزاهة القضاء المصري.

وطالب محامو الدفاع عن أقارب الضحايا الذين وصل عددهم إلى 850 قتيلا بإعدام الرئيس السابق، فيما شهد مكان المحاكمة زيادة واضحة لمؤيدي مبارك.