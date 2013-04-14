مبارك يحيي مؤيديه بابتسامة من داخل قفص الاتهام

كما لم نره منذ تنحيه عن رئاسة مصر، ظهر مبارك في جلسة محاكمته بابتسامة واثقة ووجه تحية لمؤيديه من داخل قفص الاتهام، حتى إن البعض فسر المشهد بأنه استفزازي وآخرون استشعروا الشماتة في ابتسامة صامتة.

كل هذا التغيير الجذري في مظهر رئيس خلعته الثورة ويحاكمه الشعب رصدت تفاصيله ريشة رسامة الكاريكاتير دعاء العدل في آخر رسم كارتوني معبر يختزل محاكمة القرن في ثلاث مراحل.

محاكمة مبارك لم تداعب خيال الفنانين في تناولها أو تفتح شهية الإعلاميين في طرحها، فحسب بل أثارت أيضا موجة واسعة من التعليقات واللوم المبطن لسياسة الإخوان التي وضعت الشعب في هذه المقارنة.

أحمد شفيق مرشح الرئاسة السابق قارن في صفحته الرسمية على الفيسبوك بين هيبة حسني المحبوس وهيئة مرسي الذي أصبح رئيساً.

المقارنة طالت أيضا تغريدة للمحامي خالد أبو بكر، الذي التمس العذر لمن يترحم على الماضي لكنه أصر على مستقبل يمحو الحاضر والماضي.

بهاء شعبان مؤسس الحزب الاشتراكي وصف محاكمة مبارك بالمسرحية الهزلية في تصريح له على اليوم السابع، وأضاف أن مرسي يستحق العقاب نفسه، وتوقع المرشح السابق للرئاسة خالد علي اكتساح مبارك إذا خرج من السجن وترشح للرئاسة.

تصريح من معارض نشر على "اليوم السابع" اعتبر أنه لا فرق بين مرسي ومبارك، بحسب ما صرح به قيادي في جبهة الإنقاذ لموقع مصراوي.

صحيفة الشرق الأوسط نقلت عن مصدر قضائي نية هيئة دفاع مبارك عرض تسجيلات جلبتها في الجلسة تثبت ضلوع الإخوان بقتل المتظاهرين.. لكن الجلسة لم تكد تبدأ حتى تنحي رئيس المحكمة لشعوره بالحرج.

لعبة القط والفأر بين من هم داخل القفص وخارجه لا تزال مستمرة ومحامو الدفاع عن مبارك يواصلون معركة موكلهم للانتقام من الإخوان.