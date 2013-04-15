الأوضاع السياسية والاقتصادية تتصدر عناوين الصحف المصرية

تصدرت الأوضاع السياسية الساخنة والاقتصادية الحرجة في مصر عناوين الصحف المصرية الصادرة اليوم الاثنين.

فعنونت صحيفة "الأهرام" على صفحتها الأولى "ثلاثة مليارات دولار من المركزي للبنوك وتمويل استيراد السلع" و"رامز : الودائع المصرفية آمنة ولا تفكير في فرض ضرائب عليها".

وفي عنوان آخر لنفس الصحيفة "غضب بمجلس الشورى لبقاء مبارك في المعادي".

أما صحيفة "المصري اليوم" فمن أبرز عناوينها "المحكمة تنتظر الإفراج عن مبارك والنيابة تبحث إعادته للسجن" و"سبعة قضاة يرفضون محاكمة الرئيس السابق وتحديد الدائرة الأسبوع المقبل" و"سيد إمام مفتي الجهاد لعماد أديب: مرسي حاكم كافر" و"ساحة حرب في حرم عين شمس" و"إضراب في هندسة القاهرة، وأحرار المنصورة تهدد بضربات موجعة ضد الجامعة".

ومن العناوين التي جاءت في صحيفة "الشروق" "عبد المجيد محمود ينذر رئيس استئناف القاهرة لتنفيذ حكم النائب العام"، و"مصادر: الإنذار صوري لاستخدامه في إقامة دعوى ولتقصير موعد طلب الحصول على الصيغة النهائية" و"الشروق تكشف منجم ذهب في قنا يسيطر عليه البدو ويحتكرون إنتاجه دون إشراف حكومي".

أما عناوين صحيفة "التحرير" فجاء فيها "سر زيارة دراج الإخوان لواشنطن والرسالة التي يحملها" و" إحالة قياديين بالجماعة إلى الجنايات بتهمة تعذيب ثلاثة ثوار داخل مقر الإخوان بدمنهور"، و"رئيس مباحث سجن النطرون الأسبق في قضية هروب مرسي: الاقتحام كان مدبرا"، و"محامون يطلبون استدعاء الرئيس والعريان والبلتاجي وحجازي لسماع شهادتهم"، و"سائقو التاكسي الأبيض يقطعون كوبري اكتوبر" و"العاملون بماسبيرو يتظاهرون ضد أخونة وزارة الإعلام و"عمال كهرباء عتاقة يغلقون أبواب المحطة".