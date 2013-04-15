خبراء جامعيون: الانفلات الأمني في الجامعات يدفع لتعليق الدراسة

قال الدكتور خالد سمير، رئيس نادي أعضاء هيئة التدريس بجامعة عين شمس، إن مشكلة الانفلات الأمني بدأت منذ عدة أشهر، وتمكن الطلاب على إثرها من الدخول إلى الجامعة بالأسلحة البيضاء.



وأضاف في برنامج "الحدث المصري"، الذى يقدمه محمود الورواري على شاشة "العربية الحدث" أن الجامعة تشهد تقصيرا من إدارة الحرس الجامعي التابعة لرئيس الجامعة في تطبيق القانون بصرامة، لعلاج مشكلة الانفلات الأمني خاصة مع تخوف البعض من الطلاب.

وأكد دعم هيئة التدريس بالكامل لمطالب الطلاب باستقلال الجامعة وكافة المطالب الأخرى، مشيراً إلى أن بعض الأسر الطلابية في الجامعة يكون لها توجه سياسي وانعكست الخلافات السياسية في خارج الجامعة على داخل الجامعة.

وقال إن هناك مطالب بتعليق الدراسة في الجامعة نتيجة لحالة الانفلات الأمني التي تشهدها الجامعة حالياً، مشدداً على أن مطالب معالجة الحالة الأمنية ليست مطالبة بعودة الشرطة إلى الجامعة.

أضاف أن هناك اعتداءات على أعضاء هيئة التدريس من الطلاب وهو ما يحدث كثيراً في الجامعة وهو ما يجب معه إيقاف العملية التعليمية لحين السيطرة على الحالة الأمنية في الجامعات.

وفي هذا السياق ، صرح الدكتور سيد عبدالخالق رئيس جامعة المنصورة بأن الشماريخ التي تم إطلاقها في جامعة المنصورة من حركة أحرار غير المعروف توجههم ، مشدداً على أنهم ليسوا من أبناء الجامعة أو طلاب الجامعة .



وأضاف أنه تم القبض على 22 من المعتدين وتم معرفة أنهم من أكثر من محافظة وليسوا من مدينة المنصورة من الأساس، مشيرا إلى أنهم قاموا بالاعتداء على الطلبة وعلى الموظفين وأعضاء هيئة التدريس.



وأشار إلى أن الأمن في الجامعات المصرية بالكامل في ضعف شديد ويحتاج إلى دعم وإعادة حرس الجامعة بمفهوم جديد ورسالة جديدة من أجل حماية المنشآت وحماية أعضاء هيئة التدريس والموظفين.



وأكد أن ما يحدث في الجامعة يحتاج إلى أمن مدرب، والموجودون حاليا غير مدربين وليسوا مؤهلين ووجودهم غير محسوس على الإطلاق ، مشيراً إلى أن الجامعات تشهد ما لم تشهده طيلة تاريخها من اعتداءات من خارج الجامعة .

