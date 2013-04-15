استمرار حبس نجلي مبارك بعد تأجيل قضية "التلاعب بالبورصة"

أجلت محكمة جنايات الجيزة اليوم الاثنين محاكمة علاء وجمال نجلي الرئيس السابق حسني مبارك و7 مسؤولين آخرين بمجلس إدارة البنك الوطني، في قضية "التلاعب بالبورصة"، والمتهمين فيها بإهدار المال العام، وإلحاق خسائر كبيرة للاقتصاد المصري وتدمير الجهاز المصرفي بالبلاد، لجلسة 11 مايو/أيار المقبل لسماع باقي أقوال الشهود.

وبحسب ما ورد في صحيفة "اليوم السابع"، فقد صرحت المحكمة للدفاع باستخراج صورة رسمية من كافة المستندات المقدمة بالجلسة، وأمرت باستمرار حبس المتهمين علاء وجمال مبارك.

وكانت محكمة جنايات الجيزة قد بدأت صباح الاثنين في محاكمة نجلي الرئيس المصري السابق و7 آخرين من رجال الأعمال، ومسؤولين وأعضاء سابقين بمجلس إدارة البنك الوطني، في الاتهامات المنسوبة إليهم، والتي تتعلق بالحصول على مبالغ مالية بغير وجه حق من بيع البنك الوطني المصري، ما يعد إهداراً للمال العام، أدى إلى خسائر فادحة للاقتصاد المصري، وتدمير الجهاز المصرفي بالبلاد.