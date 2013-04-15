هيغ: إصرار المصريين على التغيير جاء بأول رئيس منتخب

قال وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ اليوم الاثنين، إن إصرار المصريين على تحقيق التغيير جاء بالرئيس الأول المنتخب ديمقراطياً في مصر بعد ثورة 25 يناير.

وأضاف هيغ خلال تقديمه لتقرير حقوق الإنسان في عام 2012 والصادر عن الخارجية البريطانية: "علينا أن نستمر في التعامل بفعالية مع أصداء الربيع العربي ودعم الدول التي تمر بمرحلة انتقالية نحو مجتمعات أكثر حريةً وانفتاحاً"، قائلاً "إن الشعوب في الشرق الأوسط تظهر شجاعة فائقة خلال صراعها سعياً وراء الديمقراطية والحريات الشخصية".

وحول التطورات الحالية في دول الربيع العربي، قال هيغ "إن التدهور الحالي في النظام والقانون في مصر، بالإضافة إلى الصعوبات الاقتصادية التي تواجهها جميع الدول التي مرت بثورات، تعيد التأكيد على أن هذه الدول بحاجة للمزيد من الوقت لبناء مؤسسات راسخة وحكومات مسؤولة وإعلام حر وحقوق متساوية للرجال والنساء".

وأضاف هيغ: "للتأكيد على أن الديمقراطية راسخة بقوة في مصر وليبيا وتونس علينا أن ندعم هذه الدول بشكل قوي وقابل للتغيير في وجه التحديات التي تواجهها".

