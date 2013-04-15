وداعا للنظام الأبوى

مَنْ تابع حوار السيد الرئيس مع الشباب على موقع التواصل الاجتماعى «تويتر» قبل أيام، سيكتشف بسهولة، أهم نتيجة من نتائج ثورة يناير، التى يتغافل عنها الجميع، سواء بقصد أو من دون قصد، فبمجرد أن استخدم السيد الرئيس فى حواره المخصص للشباب كلمات من نوع، أبنائى وبناتى، انفجرت على الفور الاعتراضات على هذه الصيغة، التى رأى الشباب صراحة أنها تعكس العلاقة الأبوية بين الحاكم وشعبه، وهو ما يعترضون عليه اعتراضا كاملا، بل يرى بعضهم أن الثورة اندلعت فى الأساس ضد هذا النظام، وضد قدسية الحاكم ومكانته الفرعونية المميزة، وأحدهم أشار إلى أن الرئيس مثله مثل أى موظف كبير يعمل بأجر من ضرائب الشعب، وبالتالى فإن العلاقة ليست بين أب وأبناء، ولا حاكم ومحكومين، بل الجميع سواسية بمن فيهم الرئيس الذى كل ما فى الأمر أن مسماه الوظيفى رئيس الجمهورية.

البعض تعامل مع هذا الحوار بسخرية، واستخدمه كمادة للضحك والهزل، وبصراحة الأمر بعيد عن ذلك تماما، فالشباب جاد تمام الجدية فى الاعتراض على النظام الأبوى الذى كان سائدا منذ إعلان الجمهورية قبل ستين عاما، وما كان مقبولا ومرحبا به فى العام ١٩٥٣، لا يمكن حتى مناقشته فى العام ٢٠١٣، خاصة بعد ثورة مثل ثورة يناير، والأكيد أن الشباب لم يبد اعتراضه على كلمة «أبنائى وبناتى» من باب رفضهم لصياغتها، بل من باب استمرار نفس الكلمات التى كان يستخدمها ناصر والسادات ومبارك، وهى كلمات كانت تعبر فعلا عن نظام أبوى «بطرياركى» كان يمارسه هؤلاء الرؤساء مع عموم الشعب، باعتبار أن الشعب شعبهم، لذا كانوا يعتقدون على الدوام أنهم «يمنحون» و«يمنعون» و«يعاقبون» و«يعفون» وهى ذات القرارات والأفعال التى كانت من حق رب أى أُسرة (الأب) وتحديدا هذا ما يعترض عليه الشباب الآن.

قد يعتقد البعض، أن هذه مجرد صياغة حانية وعاطفية لتواصل الرئيس مع الشباب، وربما تكون كذلك فعلا فى أحد مستوياتها، لكن هذه الصياغة تعبر معرفيا عن شكل العلاقة بين الرئيس والشعب، وهى علاقة بات من الواضح انها مرفوضة، وبالمناسبة ليس فقط فى مصر، فحتى الرئيس أوباما التفت لهذه الفكرة، وهو الرئيس الذى جاء للبيت الأبيض بحماس وأصوات وأفكار الشباب، فتبدل تماما خطابه الأبوى واستبدله بخطاب المشاركة، وجعل من كل مواطن شريكا فى صنع أى قرار، أو على الأقل كان متاحا له أن يكون شريكا، وهذه هى الصياغة التى باتت مقبولة، إلى حد كبير، فى العلاقة بين الحاكم والشعب.

إن التحول أو التخلى عن النظام الأبوى ليس بالأمر السهل، بالمناسبة على الطرفين، على الحاكم وعلى المحكوم، فالحاكم لا يشعر بلذة السلطة وتمكنه منها إلا عبره ومن خلال هذه الأبوية التى تمنح حقوق وحماية لا حد لها، وأيضا المواطن يشعر بالرعب حينما تحاصره بضرورة اتخاذ قرار أو التصرف بعيدا عن رعاية الحكومة، لأنه ببساطة لم يعتد على غير ذلك، لكن بين هذا وذاك تحرك التاريخ فى مصر وأعلن الشباب صراحة شكرا للنظام الأبوى وغير مأسُوفا عليه.

نقلاً عن صحيفة "الشروق"