"دار المعارف" بالإسماعيلية تطرح كتاباً عن إنجازات مبارك

أعادت "دار المعارف" فرع الإسماعيلية، طرح مجموعة من الكتب القديمة التي كانت موجودة قبل الثورة، وتم رفعها بعد ثورة 25 يناير، وتخص الرئيس السابق محمد حسني مبارك، ومنها كتاب "كلمة للتاريخ"، الذى تم نشره في 25 يناير/كانون الثاني 1982 في الذكرى الأولى لتحرير طابا، بتقديم الكاتب عماد أديب، بحسب ما ذكرت صحيفة "اليوم السابع".

وقالت مصادر بـ"دار المعارف"، إن الكتاب، الذي يباع بـ5 جنيهات، شهد إقبالاً من جانب المواطنين والشباب.

وفى السياق نفسه، قال الكاتب والباحث محمد يوسف، إن عودة بيع كتب تتحدث عن الرئيس المخلوع رسالة بعودة النظام السابق بسبب ما يحدث الآن على الساحة من تجاوزات سياسية وحالة التعاطف التي يلاقيها النظام السابق في الشارع، بعد تنحي رئيس المحكمة للحرج في قضية قتل المتظاهرين.

