29 أبريل الحكم فى الاستشكال على "بطلان تعيين النائب العام"

حددت محكمة الأمور المستعجلة بعابدين، الاثنين، جلسة 29 أبريل/نيسان الجاري موعدا للنطق بالحكم في الاستشكال المقدم من الدكتور حامد صديق على قرار محكمة استئناف القاهرة بإلغاء قرار الرئيس المصري محمد مرسي بتعيين المستشار طلعت عبد الله نائبا عاما، حسب ما أفادت صحيفة "اليوم السابع".

يذكر أن النيابة العامة بمحكمة استئناف القاهرة، قد قضت في جلسة يوم الأربعاء الماضي بدار القضاء العالي، برئاسة المستشار ثناء خليل، بقبول الدعوى المقامة من النائب العام السابق، المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، ببطلان قرار عزله من منصبه عقب الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس مرسي، في نوفمبر الماضي.

وكان المستشار عبد المجيد محمود، قد أقام دعوى أمام دائرة رجال القضاء والنيابة العامة بمحكمة استئناف القاهرة، ضد قرار الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، الصادر بإقالته من منصبه وتعيين المستشار طلعت إبراهيم عبد الله نائباً عاماً جديداً بدلاً منه في أعقاب الإعلان الدستوري الصادر في 21 نوفمبر الماضي.

يذكر أن نادي قضاة مصر ولجنة الدفاع عن شباب القضاة والنيابة قد أقاموا عددا من الدعاوى، تطالب ببطلان قرار الرئيس الصادر بعزل النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، وتعيين طلعت إبراهيم عبد الله بدلاً منه، لمخالفة القرار قانون السلطة القضائية واعتدائه على استقلاليتها.