"الخارجية": لا مصابين مصريين في تفجيري بوسطن

قال السفير أحمد فاروق، قنصل مصر العام في نيويورك، إن القنصلية أجرت اتصالات مع أبناء الجالية المصرية في بوسطن والمستشفى العام الذي نُقل إليه المصابون في التفجيرات ليلة أمس، ولم تتلق حتى الآن أي معلومات بوجود مصابين مصريين في هذه التفجيرات.

وأضاف فاروق، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، الثلاثاء، أن القنصلية شكَّلت على الفور غرفة عمليات للاتصال بجميع المواطنين المسجلين لدى القنصلية المقيمين في بوسطن للاطمئنان عليهم.

وأضاف أنه تم حث المصريين المقيمين في بوسطن على التعرف إلى أوضاع المصريين غير المسجلين لدى القنصلية، لانعدام وسيلة الاتصال بهم لعدم قيامهم بالتسجيل وترك بياناتهم لدى القنصلية.

وأوضح السفير أن القنصلية المصرية أعلنت عن أرقام الاتصال بغرفة العمليات على صفحتها الإلكترونية، لتمكين المواطنين من الاتصال على مدار 24 ساعة على التليفونات المحمولة لجميع أعضاء القنصلية.

ولقي ثلاثة أشخاص على الأقل مصرعهم وأصيب أكثر 144آخرين بجروح في تفجيرين قويين وقعا، الاثنين، قرب خط نهاية ماراثون بوسطن، فيما كان السباق لايزال جارياً.