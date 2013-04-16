السجن المشدَّد 15 عاماً للمتهم الرئيس في قضية سيد بلال

قضت محكمة جنايات الإسكندرية بحبس الضابط أسامة الكنيسي، المتهم الرئيس في قضية سيد بلال، بالحبس المشدَّد 15 سنة وغرامة 10 آلاف جنيه لإدانته بالتورُّط في قتل بلال على خلفية التحقيقات التي أجراها جهاز أمن الدولة حول أحداث تفجيرات كنيسة القديسين.

وعقدت المحكمة جلستها، الثلاثاء، برئاسة المستشار مصطفى تيرانة الذي غاب أقاربه عن حضور الجلسة.

وكان الكنيسي يواجه عقوبة بالسجن المؤبد غيابيا; ثم مثل للمحكمة، حيث أعيدت إجراءات محاكمته علي خلفية التحقيقات التي أجرتها مباحث أمن الدولة في واقعة تفجيرات كنيسة القديسين عشية رأس السنة الميلادية 2011، والتي أعتقل علي أثرها عدد من الشباب السلفيين.

وأفادت التحقيقات بقيام عدد من ضباط أمن الدولة باستجواب المشتبه بهم وتعريضهم إلى التعذيب بمبني مديرية الأمن القديمة، ما أودي بحياة سيد بلال.