توقيع الكشف الطبي على مبارك لـ"إعادته للسجن"

تنتقل اللجنة الطبية المشكلة من قبل النائب العام ، الثلاثاء، إلى مقر مستشفى المعادي العسكري، لتوقيع الكشف الطبي على الرئيس السابق محمد حسني مبارك، وفحص حالته الصحية، لبيان مدى قدرته الصحية للانتقال إلى مستشفى سجن مزرعة طرة، حسب ما أفادت صحيفة "اليوم السابع".

كان المستشار محمود الحفناوي، المحامي العام الأول بالمكتب الفني للنائب العام والمتحدث الرسمي باسم النيابة العامة، أوضح أن اللجنة الطبية سوف تذهب إلى مستشفى المعادي العسكري في الصباح الباكر، ومن ثم تقوم بتوقيع الكشف الطبي واتخاذ إجراءات الفحص اللازمة للاطلاع على الحالة الصحية لـ"مبارك"، لبيان إمكانية نقله إلى سجن مزرعة طرة لقضاء فترة حبسه الاحتياطي في قضايا الفساد المتهم فيها.

يذكر أن المحكمة أخلت سبيل مبارك أمس في قضية قتل المتظاهرين لانتهاء المدة القانونية للحبس الاحتياطي على ذمة القضية، فيما لايزال قيد الحبس الاحتياطي على ذمة قضايا فساد القصور الرئاسية.